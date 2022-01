Namorado da influenciadora Gabby Petito confessou seu assassinato por escrito

O namorado de Gabby Petito, uma influenciadora cujo assassinato comoveu os Estados Unidos no ano passado, confessou por escrito, antes de se suicidar, que era o responsável por sua morte, informou nesta sexta-feira, 21, o FBI em comunicado.

Brian Laundrie se matou com um tiro na cabeça, depois de levantar suspeitas sobre a morte de sua namorada. Seu corpo foi encontrado em 20 de outubro em uma reserva natural do norte da Flórida, no sudeste do país, junto com vários objetos, entre eles um caderno.

Sobre o assunto Influenciadora digital russa é assassinada por homem após encontro

Caso Gabby Petito: o que se sabe da morte da influencer e últimas notícias

Restos humanos achados na Flórida são de namorado de influenciadora morta nos EUA

Alec Baldwin atirou em mulher que morreu em set do filme Rust

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A revisão do caderno revelou declarações escritas do senhor Laundrie nas quais ele assume a responsabilidade pela morte de Petito", afirmou o FBI na nota.

"A investigação não identificou nenhum outro indivíduo, além de Brian Laundrie, com envolvimento na trágica morte de Gabby Petito", assinalou o agente Michael Schneider no documento.

A família de Petito, por sua vez, se mostrou convencida da responsabilidade do então namorado de sua filha após entrevistas com o FBI.

"A qualidade e quantidade dos fatos e a informação recolhida pelo FBI não deixam nenhuma dúvida sobre o fato de que Brian Laundrie assassinou Gabby", diz uma nota compartilhada pelo advogado da família.

Laundrie, de 23 anos, e Petito, de 22, saíram de Nova York em julho para percorrer o oeste dos Estados Unidos em uma van durante quatro meses.

O jovem casal passou dias documentando a viagem nas redes sociais, publicando diversas imagens em que apareciam sorridentes.

No entanto, em 1º de setembro, Laundrie retornou sem sua namorada a North Port, na Flórida, onde ambos viviam com a família do rapaz.

Em 13 de setembro, Brian fugiu após recusar-se a responder os questionamentos da polícia, enquanto Gabby ainda era considerada desaparecida.

O pior presságio se confirmou dias depois. O corpo de Petito foi encontrado em 19 de setembro no Parque Nacional de Gran Teton, no Wyoming. Em 12 de outubro, a perícia anunciou que ela tinha morrido por estrangulamento.

Um vídeo publicado em setembro pela polícia de Moab, uma pequena cidade de Utah, aumentou ainda mais as suspeitas em torno de Laundrie.

Nas imagens, Petito aparecia chorando em uma viatura, depois que a polícia havia intervindo durante briga com Brian.

gma/cjc/rpr/am



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags