Mais de 100 vítimas em ataque contra prisão no Iêmen (CICV)

Mais de 100 pessoas morreram ou ficaram feridas em um ataque a uma prisão no Iêmen, informou nesta sexta-feira (21) à AFP o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), acrescentando que o número de vítimas está aumentando.

"Há mais de 100 pessoas entre mortos e feridos (...) o saldo está aumentando", disse Bachir Omar, porta-voz do CICV no Iêmen, citando dados do hospital.

sy/th/dv/an/me/mr

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags