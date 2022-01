Lyon vence clássico contra lanterna Saint-Etienne (1-0) no Francês

O Lyon confirmou sua melhora com uma vitória por 1 a 0 sobre o vizinho Saint-Etienne, lanterna e cada vez mais afundando, nesta sexta-feira no primeiro jogo da 22ª rodada da Ligue 1 francesa.

Sem muitos titulares e com uma defesa improvisada devido a lesões e à suspensão de Jérôme Boateng, o Lyon conseguiu conquistar os três pontos graças a um pênalti convertido por Moussa Dembélé aos 15 minutos.

Após esta vitória, o Lyon é provisoriamente décimo, enquanto o Saint-Etienne está atolado após a sétima derrota consecutiva e continua afundando na Ligue 2.

Para o Lyon o objetivo de terminar no pódio ainda está longe, mas com esta vitória ficou provisoriamente a seis pontos do Olympique de Marselha (3º).

"É um resultado importante e merecido", disse o treinador do Lyon, Peter Bosz, após o jogo.

"Não conseguimos o segundo gol e por isso não fiquei calmo até o fim", reconheceu o treinador do time local.

O líder, o Paris Saint-Germain, recebe o Reims (14º) no domingo.

Antes deste fim de semana, o PSG está 11 pontos à frente do segundo colocado Nice (16º), que visita o Metz também no domingo.

-- Jogos da 22ª rodada da Ligue 1 e classificação:

- Sexta-feira:

Lyon - Saint-Etienne 1 - 0

- Sábado:

(13h00) Brest - Lille

(17h00) Lens - Olympique de Marselha

- Domingo:

(09h00) Metz - Nice

(11h00) Nantes - Lorient

Clermont-Ferrand FC - Rennes

Angers - Troyes

Bordeaux - Strasbourg

(13h05) Montpellier - Monaco

(16h45) PSG - Reims

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 50 21 15 5 1 42 18 24

2. Nice 39 21 12 4 5 34 18 16

3. Olympique de Marselha 37 20 10 7 3 28 16 12

4. Strasbourg 35 21 10 5 6 41 25 16

5. Rennes 34 21 10 4 7 40 19 21

6. Monaco 33 21 9 6 6 33 23 10

7. Lens 33 21 9 6 6 36 29 7

8. Lille 32 21 8 8 5 30 28 2

9. Montpellier 31 21 9 4 8 34 28 6

10. Lyon 31 21 8 8 5 29 27 2

11. Nantes 29 21 8 5 8 26 25 1

12. Angers 26 20 6 8 6 26 27 -1

13. Brest 25 21 6 7 8 26 33 -7

14. Reims 24 21 5 9 7 22 23 -1

15. Troyes 20 21 5 5 11 19 29 -10

16. Metz 19 21 4 7 10 24 41 -17

17. Clermont-Ferrand FC 18 21 4 6 11 20 38 -18

18. Lorient 17 21 3 8 10 16 34 -18

19. Bordeaux 17 21 3 8 10 30 50 -20

20. Saint-Etienne 12 21 2 6 13 18 43 -25

