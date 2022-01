Inundações destroem ferrovias e interrompem acesso a Machu Picchu, no Peru

As fortes chuvas na cidade turística de Machu Picchu Pueblo, vizinha da cidadela joia da cultura inca no Peru, causaram inundações nesta sexta-feira(21) que destruíram ferrovias e pontes além de interromper o serviço de trem para o principal destino turístico do país andino.

O governo regional do departamento de Cusco, onde fica Machu Picchu, informou que "o transbordamento do rio Alccamayo afetou a infraestrutura turística e o serviço ferroviário", descartando "a perda de vidas humanas".

O Alccamayo, que circunda a cidade de Machu Picchu, é um afluente do rio Vilcanota, em cujas margens está localizada a ferrovia que liga a cidade de Cusco com a cidade próxima à cidadela inca.

A empresa ferroviária Peru Rail confirmou em comunicado que interrompeu as viagens até segunda ordem, após o deslizamento de rochas e terra no leito do rio Alccamayo.

De acordo com a empresa, nenhum passageiro ou trabalhador ficou ferido.

