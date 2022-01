EUA anuncia exercício naval da Otan no Mediterrâneo

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (21) o lançamento de um exercício naval em larga escala da Otan no Mediterrâneo na segunda-feira, com participação do porta-aviões USS Harry Truman e em meio a tensões com a Rússia, que também anunciou manobras navais no mesmo período.

O exercício "Neptune Strike 22 vai durar até 4 de fevereiro e está destinado a demonstrar a capacidade da Otan para integrar uma força de ataque marítima sofisticada" para efeitos de dissuasão e defesa da Aliança, disse o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby.

Kirby garantiu que as manobras estavam previstas desde 2020 e que não tinham nada a ver com as tensões atuais entre Rússia e Ocidente sobre a Ucrânia.

"O exercício não está concebido para contrapor os tipos de cenários que poderiam se produzir em torno da Ucrânia", afirmou.

Moscou, por sua vez, também anunciou ontem a realização de exercícios navais em grande escala. Mais de 140 embarcações de guerra e cerca de 10.000 efetivos tomarão parte em janeiro e fevereiro de manobras militares no Atlântico, no Ártico, no Pacífico e no Mediterrâneo.

Kirby reconheceu que a situação de tensão com a Rússia havia suscitado debates sobre a dimensão do exercício naval, mas, "após discussões com nossos aliados, a Otan decidiu seguir adiante", explicou.

