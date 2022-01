Copa Africana traz alegria a uma equipe de refugiadas nigerianas

Há olhares que são difíceis de descrever em palavras.

O que essas jovens refugiadas nigerianas pensam quando se aproximam do estádio Garoua, no norte de Camarões, para torcer por sua seleção na Copa das Nações Africanas (CAN) de futebol masculino?

Elas fugiram de seu país e dos jihadistas do Boko Haram há anos. Vivem em um campo de refugiados em Minawao, no extremo norte de Camarões.

Têm entre 15 e 20 anos e formaram uma equipe, treinando quando podem, com os poucos meios de que dispõem.

Em meados de janeiro, a agência de refugiados das Nações Unidas (HCR) forneceu ingressos para a partida Nigéria-Sudão.

Elas então percorreram os 200 quilômetros entre Minawao e Garoua de ônibus e dormiram em um hotel. Para todas, foi uma experiência nova.

A Nigéria venceu a partida por 3 a 1. A cada gol, o grupo gritava de alegria, dançava, agitava sua bandeira.

No final do jogo puderam descer ao gramado e tirar fotografias com dirigentes da Confederação Africana de Futebol.

"É inacreditável, estou muito feliz", disse Salamata Timothy, de 20 anos.

"Ir ao estádio é uma experiência inesquecível para essas jovens. Elas sabem que os sonhos também são para elas. A maioria delas chegou quando meninas e foi a primeira vez que saíram do acampamento", explica Luka Isaac, representante dos refugiados em Minawao.

Um dia depois do jogo, as meninas voltaram para o acampamento como heroínas, recebidas por grupos de crianças.

Inaugurado em julho de 2013 no auge da crise para responder ao fluxo maciço de refugiados nigerianos para Camarões, Minawao é o maior campo da região.

Com 70.000 refugiados, assemelha-se a uma pequena cidade e está localizada a cerca de trinta quilômetros da fronteira.

O campo de futebol ocupa uma parte de uma grande área de terra.

"Cheguei em 2013. No início tínhamos camisas, sapatos, mas já não temos material", diz Saratu Yakubu, 19 anos.

"Tornou-se quase impossível jogar apesar de ser muito importante para nós, para a nossa saúde e para o nosso bem-estar", acrescenta.

Recentemente, uma cooperativa alemã doou aos meninos algumas camisas e bolas, mas não havia nada para a equipe feminina.

"Passamos o período de emergência e os fundos estão diminuindo à medida que situações como esta dos nigerianos começam a ser esquecidas", lamenta Xavier Bourgois, porta-voz do HCR em Camarões.

Em quatro países (Camarões, Chade, Níger e Nigéria), jihadistas do Boko Haram e seu grupo dissidente do Grupo Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP) continuam a lançar ataques sangrentos.

Desde o início desta rebelião islâmica em 2009 no nordeste da Nigéria, o conflito causou, só naquele país, quase 36.000 mortes e dois milhões de deslocados.

"Sonho em voltar para a Nigéria e me tornar médica", diz Lucy Bitrus, 18, da equipe feminina do Minawao.

Sua mãe vende bolos no mercado e seu pai é vigia na escola. Ela dorme em um colchão e até mesmo no chão.

Para ajudar a família, costura cocares usados pelos homens de sua região e os vende no mercado pelo equivalente a 15 euros.

Em seu tempo livre, estuda à luz de uma pequena lâmpada. O único pôster em seu quarto é a Tabela Periódica dos Elementos de Mendeleyev.

Lucy, que sonha em estudar na universidade, considera o livro de biologia seu "objeto favorito".

"Não só faltam bolas aqui, também queremos livros", afirma.

