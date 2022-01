Comunicado do Business Wire :McAfee Corp.

Hoje, a McAfee Corp. (NASDAQ: MCFE, "McAfee"), líder mundial em proteção online, apresentou uma atualização em relação à sua oferta pure-play ao consumidor e à alienação de seus negócios empresariais anunciada anteriormente.

Em julho de 2021, a McAfee concluiu a venda de seus negócios empresariais. Esta transação permitiu à McAfee se concentrar exclusivamente em seus negócios de consumo e acelerar sua estratégia para ser a líder em proteção online para os consumidores.

"A McAfee continua a proteger a privacidade, a segurança e a identidade de nossos consumidores à medida que o mundo digital evolui rapidamente", disse Gagan Singh, vice-presidente executivo e diretor de rendas e produtos da McAfee. "Continuamos nos mantendo firmes de que uma proteção significativa é um direito pessoal dos consumidores e recentemente lançamos grandes atualizações e novidades no setor, incluindo o McAfee Total Protection and Protection Score, que presta atenção aos consumidores online, incluindo sua privacidade e identidade."

A empresa McAfee Enterprise foi adquirida pelo Symphony Technology Group (STG). STG anunciou no final do ano passado que também adquiriu a FireEye, uma empresa de segurança separada, orientada por inteligência. STG anunciou recentemente o lançamento da Trellix, a empresa que surgiu da recente combinação da McAfee Enterprise com a FireEye.

"STG STG foi o parceiro certo para ajudar a fazer esta mudança para clientes e funcionários da empresa, e estamos ansiosos para ver o impacto contínuo que esta nova empresa combinada terá na setor", disse Singh. "O que não mudou é que a McAfee continuará a estar ao lado dos consumidores e parceiros em todo o mundo."

A McAfee continua a operar como sempre, trabalhando incansavelmente para proteger os consumidores em todo o mundo. Agradecemos a todos o s clientes e parceiros por sua contínua fidelidade e objetivo comum de desfrutar com confiança a vida online.

McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) é um líder mundial em proteção online para consumidores. Com foco na proteção das pessoas e não apenas dos dispositivos, as soluções McAfee para o consumidor se adaptam às necessidades dos usuários em um mundo sempre online, possibilitando que eles vivam com segurança através de soluções integradas e intuitivas que protegem suas famílias e comunidades com a segurança certa no momento certo. Para mais informações, acesse https://www.mcafee.com.

