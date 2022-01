Comunicado do Business Wire :HCL Technologies

xA HCL Technologies (HCL), uma empresa líder mundial em tecnologia, foi nomeada a Melhor Empresa para Trabalhar em 17 países pelo Top Employers Institute, uma autoridade mundial em reconhecer a excelência nas práticas de pessoas. A HCL emergiu como uma das melhores empresas para trabalhar, entre algumas das maiores e mais conhecidas empresas do mundo, com base em sua dedicação em promover o crescimento de funcionários enquanto continua a agregar valor a clientes em todo o mundo.

A HCL foi premiada com este status na Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Guatemala, Malásia, México, Países Baixos, Nova Zelândia, Filipinas, Polônia, Singapura, África do Sul, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. Reconhecida pela décima sexta vez consecutiva no Reino Unido, a HCL também está em primeiro lugar na Polônia, Suécia e Filipinas.

Todos os anos, o Top Employers Institute certifica organizações que têm foco em colocar seus funcionários em primeiro lugar mediante suas excepcionais políticas de RH. O programa do Top Employers Institute certifica organizações com base na participação e nos resultados de sua Pesquisa de Melhores Práticas de RH. Esta pesquisa abrange seis domínios de RH que consistem em 20 temas, como Estratégia de Pessoas, Ambiente de Trabalho, Aquisição de Talentos, Aprendizagem, Bem-estar, Diversidade e Inclusão, e muito mais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ao refletir sobre o ano exigente que, como o ano anterior, impactou as organizações em todo o mundo, a HCL continuou mostrando que prioriza a manutenção de excelentes práticas de pessoas em seu local de trabalho", disse David Plink, Diretor Executivo do Top Employers Institute. "No ano passado, eles continuaram a enfrentar os desafios do mundo trabalhista mais amplo enquanto trabalhavam com determinação para impactar positivamente a vida de sua força de trabalho. Temos o prazer de comemorar e aplaudir as organizações que foram certificadas como as Melhores Empresas para Trabalhar este ano."

"Estamos orgulhosos de sermos reconhecidos pelo Top Employers Institute mais uma vez, sobretudo devido aos desafios mundiais do local de trabalho dos últimos dois anos", disse Apparao VV, Diretor de Recursos Humanos da HCL Technologies. "Esta classificação demonstra nosso profundo compromisso em promover um ambiente de trabalho colaborativo, flexível e compassivo a nossos funcionários. Continuamos concentrados em melhorar continuamente as políticas e práticas que capacitam nossos colegas a pensar de modo inovador sobre os desafios do futuro. Em última análise, isto nos permitiu construir um local de trabalho no qual nossas equipes podem impulsionar sua carreira e desenvolvimento pessoal, ao mesmo tempo em que entregamos soluções de ponta a nossos clientes."

O programa certificou e reconheceu mais de 1857 melhores empresas para trabalhar em 123 países/regiões nos cinco continentes.

Sobre o Top Employers Institute

O Top Employers Institute é a autoridade mundial em reconhecer a excelência nas práticas de pessoas. Ajudamos a acelerar estas práticas para enriquecer o mundo do trabalho. Através do Programa de Certificação do Top Employers Institute, as empresas participantes podem ser validadas, certificadas e reconhecidas como empregadoras de escolha. Fundado há mais de 30 anos, o Top Employers Institute certificou mais de 1.857 organizações em 123 países/regiões. Estas melhores empresas para trabalhar certificadas impactam positivamente a vida de mais de 8 milhões de funcionários em todo o mundo.

Top Employers Institute. Por um mundo de trabalho melhor.

Sobre a HCL Technologies

A HCL Technologies (HCL) capacita hoje empresas internacionais com tecnologia para a próxima década. A estratégia Modo 1-2-3 da HCL, com base em sua profunda experiência no setor, foco no cliente e cultura empreendedora da Ideapreneurship?, permite que as empresas se transformem em empresas de última geração.

A HCL oferece seus serviços e produtos mediante três unidades de negócios: IT and Business Services (ITBS), Engineering and R&D Services (ERS) e Products & Platforms (P&P). A ITBS permite que empresas internacionais transformem seus negócios através de ofertas nas áreas de aplicativos, infraestrutura, operações de processos digitais e soluções de transformação digital da próxima geração. A ERS oferece serviços e soluções de engenharia em todos os aspectos de desenvolvimento de produtos e engenharia de plataformas. A P&P fornece produtos de software modernizados a clientes mundiais para sua tecnologia e requisitos específicos do setor. Mediante seus laboratórios de co-inovação de ponta, recursos de entrega internacional e ampla rede mundial, a HCL oferece serviços holísticos em vários setores da indústria, categorizados como Serviços Financeiros, Fabricação, Tecnologia e Serviços, Telecomunicações e Mídia, Varejo e CPG, Ciências da Vida e Saúde bem como Serviços Públicos.

Como uma empresa líder mundial em tecnologia, a HCL se orgulha de suas iniciativas de diversidade, responsabilidade social, sustentabilidade e educação. Nos 12 meses finalizados em 31 de dezembro de 2021, a HCL teve receita consolidada de US$ 11,18 bilhões. Seus quase 198.000 empreendedores de ideias operam em 52 países.

Para mais informação, acesse www.hcltech.com.

Declarações Prospectivas

Certas declarações neste comunicado são declarações prospectivas, que envolvem diversos riscos, incertezas, suposições e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles em tais declarações prospectivas. Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, são declarações que podem ser consideradas declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando às declarações contendo palavras como 'planejado', 'aguarda', 'acredita', 'estratégia', 'oportunidade', 'antecipa', 'espera' ou outras palavras semelhantes. Os riscos e incertezas referentes a estas declarações incluem, mas não se limitam a, riscos e incertezas quanto ao impacto de processos regulatórios pendentes, flutuações nos lucros, nossa capacidade de gerenciar o crescimento, concorrência intensa em serviços de TI, terceirização de processos de negócios e serviços de consultoria, incluindo aqueles fatores que podem afetar nossa vantagem de custo, aumentos salariais na Índia, aceitação dos clientes de nossos serviços, produtos e estruturas de taxas, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, nossa capacidade de integrar ativos adquiridos de modo econômico e oportuno, tempo e custos excessivos em contratos de preço fixo, prazos fixos, concentração de clientes, restrições à imigração, nossa capacidade de gerenciar nossas operações internacionais, demanda reduzida por tecnologia em nossas principais áreas de foco, interrupções nas redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com sucesso aquisições potenciais, sucesso de nossos esforços de desenvolvimento de marca, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviço, sucesso de empresas / entidades nas quais fizemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, restrições legais para levantar capital ou adquirir empresas fora da Índia e uso não autorizado de nossa propriedade intelectual, outros riscos, incertezas e condições econômicas gerais que afetam nosso setor. Não pode haver garantia de que as declarações prospectivas feitas neste documento serão exatas, sendo que a emissão de tais declarações prospectivas não deve ser considerada como uma representação da Empresa ou de qualquer outra pessoa de que o objetivo e os planos da Empresa serão atingidos. Todas as declarações prospectivas feitas neste documento têm por base informações atualmente disponíveis à administração da Empresa; a Empresa não se compromete a atualizar qualquer declaração prospectiva que possa ser feita de tempos em tempos por ou em nome da mesma.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220120005915/pt/

Contato

HCL Technologies Meenakshi Benjwal, Américas meenakshi.benjwal@hcl.com Elka Ghudial, EMEA elka.ghudial@hcl.com Devneeta Pahuja, Índia e APAC devneeta.p@hcl.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags