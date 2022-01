Cantor americano Meat Loaf morre aos 74 anos

O cantor americano Meat Loaf, muito conhecido por seu álbum "Bat Out of Hell", morreu aos 74 anos - anunciou a conta do artista no Facebook nesta sexta-feira (21).

"Com o coração partido, anunciamos que o incomparável Meat Loaf faleceu esta noite", diz a mensagem.

