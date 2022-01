Bombardeio a prisão no Iêmen deixa mortos e feridos

Um ataque aéreo contra uma prisão na cidade de Saada, bastião dos rebeldes huthis no norte do Iêmen, deixou vários mortos e feridos - afirmaram os insurgentes e a Cruz Vermelha nesta sexta-feira (21).

"Um centro de detenção foi atacado em Saada, e uma equipe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) está no terreno para determinar o número de mortos e feridos", disse o porta-voz dessa instituição no Iêmen, Bashir Omar, à AFP.

Os insurgentes divulgaram um vídeo, mostrando prédios bombardeados e membros das equipes de resgate retirando corpos dos escombros.

A coalizão liderada pela Arábia Saudita que combate os rebeldes não reivindicou a autoria do ataque a Saada.

Ontem à noite, a coalizão atacou a cidade de Hodeidah, no Iêmen, controlada pelos rebeldes, causando um problema de telecomunicações que deixou o país sem Internet - comprovaram a organização de vigilância da Internet NetBlocks e jornalistas da AFP nesta sexta.

A NetBlocks registrou uma "interrupção da conexão à Internet em todo país" após o atentado. Correspondentes da AFP nas cidades de Hodeida e Sanaa confirmaram esta informação.

