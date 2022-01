Biden e premiê do Japão devem debater China e Coreia do Norte em encontro virtual

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, realizam nesta sexta-feira (21) sua primeira reunião formal, no momento em que os dois líderes enfrentam novas preocupações sobre o programa nuclear da Coreia do Norte e a crescente assertividade militar da China. O encontro virtual ocorre após o regime norte-coreano sugerir nesta semana que pode retomar seus testes nucleares e de mísseis de longo alcance, paralisados há mais de três anos.

Os EUA e o Japão também se preocupam com a crescente agressividade de Pequim com Taiwan. Nos últimos meses, a potência ampliou exercícios militares perto da ilha, enviando com frequência aviões de combate para o espaço aéreo próximo a Taiwan.

O Japão segue preocupado com as intenções da China no Mar do Sul da China, onde ele tem ampliado sua presença militar nos últimos anos, e no Mar do Leste da China, onde tem uma disputa longeva sobre um grupo de ilhas desabitadas administradas por Tóquio, mas reivindicadas por Pequim.

Funcionários da Casa Branca afirmaram que os dois líderes devem também discutir os esforços em andamento na pandemia da covid-19 e a crise no Leste Europeu, onde a Rússia concentrou cerca de 100 mil soldados perto da fronteira com a Ucrânia. Segundo fontes do governo japonês, Kishida, que é de Hiroshima, onde os EUA lançaram uma bomba atômica no fim da Segunda Guerra, quer discutir "um mundo sem armas nucleares" durante a reunião. Fonte: Dow Jones Newswires.

