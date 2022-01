Betis goleia Espanyol (4-1) e se consolida no pódio da Laliga

O Betis se consolidou na terceira posição da LaLiga espanhola ao golear o Espanyol (11º) por 4 a 1nesta sexta-feira na abertura da 22ª rodada.

Raúl De Tomás - que depois foi expulso, aos 81 minutos de jogo - colocou o Espanyol na frente em seu estádio, mas os andaluzes viraram com uma 'dobradinha' de Borja Iglesias (31 de pênaltis e 53) além de gols do argentino Guido Rodríguez (37) e do brasileiro Willian José (76).

Com 40 pontos, o Betis tem, provisoriamente, uma margem de sete sobre o quarto colocado, o Atlético de Madrid, que recebe o Valencia (9º) neste sábado.

Em relação ao segundo, o Sevilla, o Betis está 5 pontos atrás de seus vizinhos.

O Sevilla joga neste sábado em casa contra o Celta de Vigo (12º). Em caso de vitória, os sevilhanos conseguirão pressionar o líder, o Real Madrid, que no domingo recebe o Elche (15º), a quem eliminou há pouco na Copa do Rei.

Antes dos jogos do fim de semana, o Real Madrid está quatro pontos à frente do Sevilla.

-- Jogos da 22ª rodada da LaLiga espanhola:

- Sexta-feira:

Espanyol - Betis 1 - 4

- Sábado:

(10h00) Levante - Cádiz

(12h15) Villarreal - Mallorca

(14h30) Sevilla - Celta Vigo

(17h00) Atlético de Madrid - Valencia

- Domingo:

(10h00) Granada - Osasuna

(12h15) Real Madrid - Elche

(14h30) Rayo Vallecano - Athletic Bilbao

Real Sociedad - Getafe

(17h00) Alavés - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 21 15 4 2 45 18 27

2. Sevilla 45 21 13 6 2 32 14 18

3. Betis 40 22 12 4 6 41 25 16

4. Atlético de Madrid 33 20 9 6 5 33 24 9

5. Real Sociedad 33 20 9 6 5 22 21 1

6. Barcelona 32 20 8 8 4 31 23 8

7. Rayo Vallecano 31 20 9 4 7 27 21 6

8. Villarreal 29 21 7 8 6 33 23 10

9. Valencia 29 21 7 8 6 33 33 0

10. Athletic Bilbao 28 21 6 10 5 20 17 3

11. Espanyol 27 22 7 6 9 26 30 -4

12. Celta Vigo 26 21 7 5 9 24 23 1

13. Osasuna 25 21 6 7 8 20 27 -7

14. Granada 24 21 5 9 7 26 31 -5

15. Elche 22 21 5 7 9 21 28 -7

16. Getafe 21 21 5 6 10 17 23 -6

17. Mallorca 20 20 4 8 8 17 30 -13

18. Alavés 17 21 4 5 12 16 34 -18

19. Cádiz 15 21 2 9 10 17 36 -19

20. Levante 11 20 1 8 11 21 41 -20

