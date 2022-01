Athletic Bilbao-Real Madrid é o destaque das quartas de final da Copa do Rei

O Athletic Bilbao vai receber o Real Madrid em San Mamés nas quartas-de-final da Copa do Rei, em jogo único, segundo o sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da Federação Espanhola de Futebol, em Madri.

Os bascos, que eliminaram o Barcelona na quinta-feira nas oitavas (3-2), e o gigante da capital vão repetir a recente final da Supercopa da Espanha, vencida pelo clube merengue por 2 a 0.

Nos demais jogos das quartas de final, o campeão da edição de 2020, a Real Sociedad, receberá o Betis em casa, o Valencia jogará no Mestalla contra o Cádiz, e o duelo Rayo Vallecano-Mallorca garante a presença de uma equipe modesta nas semifinais.

As partidas serão disputadas nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro.

Será a última fase de partida única, já que as semifinais serão disputadas em dois jogos.

- Duelos das quartas de final da Copa do Rei (jogo único no estádio do time à esquerda):

Athletic Club - Real Madrid

Real Sociedad - Real Betis

Valencia - Cádiz

Rayo Vallecano - Mallorca

