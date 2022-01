AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 22 DE JANEIRO DE 2022 ATÉ SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 22 DE JANEIRO DE 2022

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Motoristas são testados para a covid-19 em posto 'drive-thru', diante de escalada de casos -

PARK CITY (Estados Unidos) - Festival de Cinema de Sundance, celebrado virtualmente - (até 30)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Governador do estado do Rio de Janeiro Claudio Castro anuncia programa de segurança e desenvolvimento social em favelas - (até 24)

(+) ESTADOS UNIDOS - Fronteiras terrestres dos EUA fechadas para estrangeiros não vacinados na luta contra o Covid-19 -

SAN SALVADOR (El Salvador) - Cerimônia de beatificação de sacerdotes assasssinados no início da guerra civil -

LA PAZ (Bolívia) - Bolívia celebra fundação do Estado plurinacional com mensagem presidencial - 14H00

CIUDAD JUÁREZ (México) - Migrantes ainda aguardam na fronteira desde a medida 'Fique no México', adotada em 2019 pelo ex-presidente americano Donald Trump - 15H00

Europa

PARIS (França) - Semana da moda masculina em Paris - (até 23)

MADRI (Espanha) - Feira internacional de turismo FITUR 2022 - (até 23)

AMIENS (França) - Reunião de ministros de Meio Ambiente e Energia da UE -

BRUXELAS (Bélgica) - 50º aniversário de ingresso de Grã-Bretanha, Dinamarca, Irlanda e Noruega à Comunidade Econômica Europeia -

BERLIM (Alemanha) - Congresso do partido CDU, que elege novo líder -

Oriente Médio e África do Norte

TUNÍSIA - Estado de Emergência chega ao fim - (até 18 de Fevereiro)

África

SOMÁLIA - Eleições legislativas para a Câmara baixa, seguidas de votação para presidente (horários a serem confirmados) - (até 25 de Fevereiro)

Esportes

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: torneios do Grand Slam - Aberto da Austrália - (até 30)

CAMARÕES - Futebol: Copa das Nações África 2021 - (até 6 de Fevereiro)

AMSTERDÃ (Holanda) - Futebol: Campeonato Europeu de Futsal da UEFA 2022 - (até 6 de Fevereiro)

MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 23º dia: Manchester United versus West Ham - 13H00

Varios

(+) Auf See - Irã, Rússia e China realizam exercícios navais conjuntos no Oceano Índico - (até 23)

DOMINGO, 23 DE JANEIRO DE 2022

Europa

(+) OSLO (Noruega) - Visita de delegação do Talibã para conversas sobre ajuda e direitos com autoridades ocidentais - (até 25)

LISBOA (Portugal) - Eleições gerais: dia de votação - 06H00

BRUXELAS (Bélgica) - Manifestação contra as restrições anticovid -

África

SENEGAL - Eleições locais -

Esportes

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 23º dia: Chelsea versus Tottenham - 14H30

MILÃO (Itália) - Futebol: Série A - day 23: AC Milan versus Juventus - 17H45

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Educação -

América

(+) SAINT PAUL (Estados Unidos) - Declarações de abertura no início do julgamento de três policiais pela morte de George Floyd (data a confirmar) -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Reunião do comitê científico da prefeitura do Rio sobre a realização do carnaval - 15H00

LA PAZ (Bolívia) - Bolívia inicia festividade da Alasita em homenagem a divindade da prosperidade - 18H00

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das Relações Exteriores da UE se reúnem, secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, se junta para conversas em vídeo - 05H00

PARIS (França) - Semana da moda de Paris, alta costura - (até 27)

ROMA (Itália) - Início da votação para eleger um novo presidente italiano -

BRUXELAS (Bélgica) - O vice-presidente da União Europeia, Maros Sefcovic, recebe ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss -

PARIS (França) - Reunião de ministros da UE de educação superior, pesquisa e inovação - (até 25)

GENEBRA (Suíça) - Reunião do comitê-executivo da OMS - (até 29)

CHESTER (Reino Unido) - Audiência pré-julgamento do jogador Benjamin Mendy, do Manchester City, acusado de estupro -

(*) PARIS (França) - Fabien Roussel, candidato comunista à Presidência, apresenta seu programa - 08H00

Ásia-Pacífico

PERTH (Austrália) - Suspeito de sequestrar a menina Cleo Smith, de 4 anos, se apresenta à corte -

África

(*) KIGALI (Ruanda) - Audiência na corte de apelações contra a decisão que sentenciou Paul Rusesabagina, herói do 'Hotel Ruanda', a 25 anos de prisão por acusações de terrorismo - (até 26)

NAIRÓBI (Quênia) - O gestor da federação de futebol Nick Mwendwa se apresenta à corte por acusações de corrupção -

TERÇA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2022

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 26)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Abertura de leilão do chapéu usado pela ex-primeira-dama americana Melania Trump durante visita de Estado do presidente francês, Emmanuel Macron, em 2018 -

WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI publica previsões mais recentes sobre a economia mundial -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 13H00

Europa

VARSÓVIA (Polónia) - Início previsto de construção do muro na fronteira com Belarus -

GENEBRA (Suíça) - OMS considera candidatura única de Tedros Adhanom Ghebreyesus à frente da organização para um segundo mandato -

(*) BERLIM (Alemanha) - Relatório anual do índice de corrupção da Transparência Internacional -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência processual do cardeal Angelo Becciu e outros nove por suspeita de malfeitos financeiros - 09H00

PARIS (França) - Prêmio Literário do Deux Magots - 09H00

QUARTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2022

América

BUENAVENTURA (Colômbia) - Presidentes de países-membros da Aliança do Pacífico se reúnem na Colômbia -

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação - Investimento Estrangeiro (setor externo) - 12H00

NOVA YORK (Estados Unidos) - Resultados anuais da Tesla em 2021 - 19H30

Europa

ESTRASBURGO (França) - Reunião de ministros europeus da Educação - (até 27)

Ásia-Pacífico

NOVA DÉLHI (Índia) - Parada do Dia da República -

SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo ref: dez/21 - 10H00

Tags