Tailândia retomará turismo sem quarentena em 1º de fevereiro

A Tailândia retomará, a partir de 1º de fevereiro, seu plano para permitir a entrada de turistas sem quarentena, o qual havia sido suspenso devido ao aparecimento da variante ômicron.

A pandemia e as consequentes restrições de viagem afundaram a economia deste reino do Sudeste Asiático, bastante dependente do turismo.

Agora, os turistas vacinados poderão voltar para o país, desde que aceitem se submeter a um teste de covid-19 no primeiro e no quinto dias após sua chegada, disse o porta-voz do órgão de gestão da pandemia do país, Taweesin Visanuyothin.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os visitantes deverão ficar isolados em um hotel enquanto esperam o resultado do teste e terão de baixar um aplicativo de rastreamento para garantir que cumprirão as regras.

O programa piloto lançado em novembro permitiu que turistas vacinados passassem sete noites de hotel em destinos turísticos selecionados, como a popular ilha de Phuket, antes de viajar para o restante do país.

Precisando da receita do turismo, a Tailândia lançou este programa como alternativa às duas semanas de quarentena obrigatória em hotel em vigor até então. Essa reabertura foi suspensa no final do mês passado pela ômicron.

Como essa variante não provocou um aumento de óbitos, nem de internações no país, Taweesin indicou que se decidiu reativar o programa, mas acompanhando de perto a evolução da situação.

ton-pdw/oho/an/tt

Tags