Sul-coreano que traficava plantas é preso nos EUA

Um sul-coreano que viajava o mundo roubando centenas de plantas com o objetivo de contrabandeá-las para a Ásia foi preso nos Estados Unidos nesta quinta-feira.

Kim Byungsu admitiu a extração de suculentas avaliadas em cerca de US$ 150.000 de parques do norte da Califórnia. O gênero Dudleya é popular no leste da Ásia, onde é usado para decoração.

Kim e seus cúmplices arrancaram milhares de suculentas de parques estaduais em 2018 e as embalaram afirmando que haviam sido compradas legalmente em San Diego, segundo exposto em um tribunal de Los Angeles. O carregamento foi interceptado antes de deixar os Estados Unidos.

Kim foi preso e teve seu passaporte confiscado, mas convenceu o consulado sul-coreano a emitir um novo documento, alegando ter perdido o original. Ele deixou o país, mas foi preso e condenado na África do Sul por cultivar ilegalmente plantas nativas com o objetivo de exportá-las para a Ásia.

Os promotores que extraditaram Kim em 2020 declararam que as ações dele contra a flora da Califórnia não foram incidentes isolados, e que ele teria viajado para os Estados Unidos mais de 50 vezes.

