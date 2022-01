Roma vence Lecce de virada (3-1) e vai às quartas de final da Copa da Itália

A Roma fechou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Lecce (2ª divisão), nesta quinta-feira, no estádio Olímpico da capital, as oitavas de final da Copa da Itália.

O triunfo veio com uma virada. A última equipe da Serie B que ainda estava na competição saiu na frente aos 14 minutos através de Arturo Calabresi, filho do ator Paolo Calabresi, famoso na Itália e, curiosamente, torcedor da Roma.

Depois desse susto inicial, o time da capital italiana conseguiu virar o jogo graças ao albanês Marash Kumbulla (40), o inglês Tammy Abraham (54) e o usbeque Eldor Shomurodov (81).

O Lecce terminou com dez homens em campo após o segundo cartão amarelo recebido por Mario Gargiulo no minuto 62 da partida.

Nas quartas de final, a Roma enfrentará a Inter de Milão, que sofreu na quarta-feira, mas conseguiu vencer o Empoli na prorrogação (3 a 2).

-- Resultados das oitavas de final da Copa da Itália:

- Quarta-feira 12 de janeiro:

(+) Atalanta 2 Muriel (12), Maehle (88)

Unione Venezia 0

- Quinta-feira 13 de janeiro:

Napoli 2 Mertens (44), Petagna (90+5)

(+) Fiorentina 5 Vlahovic (41), Biraghi (58), Venuti (105+1), Piatek (108), Maleh (119)

(+) AC Milan 3 Giroud (74), Leao (102), Saelemaekers (112)

Genoa 1 Ostigard (17)

- Terça-feira 18 de janeiro:

(+) Lazio 1 Immobile (106)

Udinese 0

(+) Juventus 4 Cuadrado (25), Rugani (52), Dybala (67), Morata (77, de pênalti)

Sampdoria 1 Conti (63)

- Quarta-feira 19 de janeiro:

(+) Sassuolo 1 Harroui (18)

Cagliari 0

(+) Inter de Milão 3 Alexis Sánchez (13), Ranocchia (90+1), Sensi (104)

Empoli 2 Bajrami (61), Radu (76 contra)

- Quinta-feira 20 de janeiro:

(+) Roma 3 Kumbulla (40), Abraham (54), Shomurodov (81)

Lecce (D2) 1 Calabresi (14)

(+) clubes classificados para as quartas de final.

-- Cruzamentos das quartas de final (datas serão determinadas na semana de 7 de fevereiro):

Juventus - Sassuolo

Atalanta - Fiorentina

Milan - Lazio

Inter de Milán - Roma

