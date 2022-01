Muguruza e Raducanu são eliminadas na 2ª rodada em Melbourne; Sabalenka sofre mas avança

A número 2 do mundo Aryna Sabalenka voltou a andar à beira do precipício, mas sem cair, ao contrário da hispano-venezuelana Garbiñe Muguruza (N.3), que foi surpreendida e eliminada contra pela francesa Alizé Cornet, nesta quinta-feira na segunda rodada do Aberto da Austrália.

A espanhola nascida em Caracas começou entre as favoritas em Melbourne após uma temporada notável que culminou em sua vitória nas finais da WTA. Mas ela foi derrotada pela veterana Cornet por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-3.

Em entrevista coletiva após sua derrota, Muguruza revelou que grande parte de sua equipe havia contraído recentemente a covid-19, o que afetou sua preparação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Muguruza não foi a única favorita a ser eliminada no feminino. A estoniana Anett Kontaveit, sexta cabeça de chave, foi surpreendida pela adolescente dinamarquesa Clara Tauson, que a derrotou por 6-2 e 6-4.

A bielorrussa Sabalenka escapou da armadilha na segunda rodada, que, assim como fez em sua estreia no torneio, teve que virar um placar adverso.

Contra a a chinesa Xinyu Wang, 100ª do mundo, Sabalenka foi atropelada no primeiro set, mas soube se recuperar e acabou vencendo a partida por 1-6, 6-4 e 6-2.

Menos problemas teve a polonesa Iga Swiatek (9ª), que eliminou a sueca Rebecca Peterson (82ª) com um retumbante 6-2 e 6-2.

E a britânica Emma Raducanu, 18ª do mundo e que surpreendeu o mundo ao se sagrar campeã do último US Open, foi eliminada pela montenegrina Danka Kovinic (98ª) por 6-4, 4-6 e 6-3.

Kovinic enfrentará Simona Halep (15ª) valendo uma vaga nas oitavas de final, depois que a romena venceu com facilidade a brasileira Beatriz Haddad (83ª) por 6-2 e 6-0 na última partida do dia na quadra Rod Laver.

-- Resultados desta quinta-feira no Aberto da Austrália em Melbourne:

- Simples feminino (2ª rodada):

Clara Tauson (DIN) x Anett Kontaveit (EST/N.6) 6-2, 6-4

Danielle Collins (EUA/N.27) x Ana Konjuh (CRO) 6-4, 6-3

Elise Mertens (BEL/N.19) x Irina Begu (ROM) 6-3, 6-2

Shuai Zhang (CHN) x Elena Rybakina (CAZ/N.12) 6-4, 1-0 e abandono

Simona Halep (ROM/N.14) x Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-2, 6-0

Danka Kovinic (MNE) x Emma Raducanu (GBR/N.17) 6-4, 4-6, 6-3

Tamara Zidansek (SLO/N.29) x Heather Watson (GBR) 7-6 (7/4), 6-4

Alize Cornet (FRA) x Garbiñe Muguruza (ESP/N.3) 6-3, 6-3

Iga Swiatek (POL/N.7) x Rebecca Peterson (SUE) 6-2, 6-2

Darya Kasatkina (RUS/N.25) x Magda Linette (POL) 6-2, 6-3

Sorana Cirstea (ROM) x Kristína Kucová (SVK) 6-2, 6-4

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.10) x Samantha Stosur (AUS) 6-2, 6-2

Kaia Kanepi (EST) x Marie Bouzková (CZE) 6-2, 7-6 (7/3)

Maddison Inglis (AUS) x Hailey Baptiste (EUA) 7-6 (7/4), 2-6, 6-2

Marketa Vondrousova (CZE/N.31) x Liudmila Samsonova (RUS) 6-2, 7-5

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) x Xinyu Wang (CHN) 1-6, 6-4, 6-2

bds/iga/aam

Tags