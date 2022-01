Medvedev e Tsitsipas avançam no Aberto da Austrália; Murray é eliminado

O russo Daniil Medvedev, número 2 do mundo e favorito à conquista do Aberto da Austrália, superou mais um obstáculo ao derrotar Nick Kyrgios (115º), por 3 sets a 1, parciais de 7-6 (7/1), 6-4, 4-6 e 6-2.

Empurrado pela torcida, o polêmico tenista australiano conseguiu vencer um set, mas o russo foi sólido e não se impressionou com o 'show' do tenista local.

Na próxima rodada, o finalista da edição de 2021 enfrentará o holandês Botic van de Zandschulp (57º).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grego Stefanos Tsitsipas, número 4 do mundo, precisou de mais tempo e energia para eliminar o argentino Sebastián Báez (88º) com parciais de 7-6 (7/1), 6-7 (5/7), 6-3 e 6-4.

"Não foi fácil", reconheceu o tenista de 23 anos. "Foi uma grande luta e estou feliz por ter superado o obstáculo".

Após os dois tie-breaks, Tsitsipas, no entanto, conseguiu assumir o controle. "Tentei correr mais riscos", explicou, observando que "jogou com (seu) coração".

Sobre o adversário argentino, o grego afirmou que Báez é "um grande jogador" e que tem "um dos golpes de direita mais poderosos" que já enfrentou.

Duas vezes semifinalista em Melbourne (2019 e 2021) e finalista em Roland Garros no ano passado, Tsitsipas enfrentará no sábado o francês Benoît Paire (56º), que eliminou o búlgaro Grigor Dimitrov (28º).

O espanhol Roberto Bautista Agut também garantiu sua vaga na terceira rodada do Aberto da Austrália com uma vitória retumbante sobre o alemão Philipp Kohlschreiber por 6-1, 6-0 e 6-3.

Já o britânico Andy Murray, 113º do mundo, foi elimi nado pelo japonês Taro Daniel, 120º e vindo do qualy, com parciais de 6-4, 6-4 e 6-4.

Aos 34 anos, o ex-número 1 do mundo havia sido beneficiado com um convite para entrar diretamente no chaveamento principal do Grand Slam da Austrália.

Na primeira rodada ele havia travado uma longa disputa de quase 4 horas para vencer o georgiano Nikoloz Basilashvili (23º) por 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5/7) e 6-4.

Nesta sexta-feira o espanhol Rafael Nadal vai lutar por uma vaga nas oitavas de final contra o russo Karen Khachanov na quadra central, a Rod Laver.

Já Alexander Zverev vai enfrentar na John Cain Arena o moldavo Radu Albot.

-- Resultados da 4º dia do Aberto da Austrália em Melbourne:

2ª rodada - Simples masculino:

Pablo Andújar (ESP) x Alex Molcan (SVK) 6-4, 7-6 (8/6), 0-6, 6-1

Alex De Minaur (AUS/N.32) x Kamil Majchrzak (POL) 6-4, 6-4, 6-2

Taro Daniel (JPN) x Andy Murray (SCO) 6-4, 6-4, 6-4

Roberto Bautista (ESP/N.15) x Philipp Kohlschreiber (ALE) 6-1, 6-0, 6-3

Taylor Fritz (EUA/N.20) x Frances Tiafoe (EUA) 6-4, 6-3, 7-6 (7/5)

Benoît Paire (FRA) x Grigor Dimitrov (BUL/N.26) 6-4, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2)

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.4) x Sebastián Báez (ARG) 7-6 (7/1), 6-7 (5/7), 6-3, 6-4

Andrey Rublev (RUS/N.5) x Ricardas Berankis (LTU) 6-4, 6-2, 6-0

Marin Cilic (CRO/N.27) x Norbert Gombos (SVK) 6-2, 6-3, 3-6, 7-6 (8/6)

Daniel Evans (GBR/N.24) x Arthur Rinderknech (FRA) (lesionado)

Félix Auger-Aliassime (CAN/N.9) x Alejandro Davidovich (ESP) 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Christopher O'Connell (AUS) x Diego Schwartzman (ARG/N.13) 7-6 (8/6), 6-4, 6-4

Maxime Cressy (EUA) x Tomás Machac (CZE) 6-1, 3-6, 6-1, 7-6 (7/5)

Botic van de Zandschulp (HOL) x Richard Gasquet (FRA) 4-6, 6-0, 4-0 (abandono)

Daniil Medvedev (RUS/N.2) x Nick Kyrgios (AUS) 7-6 (7/1), 6-4, 4-6, 6-2

ig/gf/es/an/iga/aam

Tags