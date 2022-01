Mais de 380 migrantes sem documentos são detidos no leste do México

Um total de 388 migrantes sem documentos, a maioria de centro-americanos, foram detidos em duas operações realizadas no estado mexicano de Veracruz (leste), informou o governo nesta quarta-feira (19).

Um comunicado do Instituto Nacional de Migração detalha que no município de Alvarado foram encontradas "334 pessoas viajando abarrotadas" no interior de um trailer.

Em outra operação, no município de Acayucan, "foram identificados 54 migrantes de origem centro-americana que estavam sendo transportados em um ônibus" que se dirigia à Cidade do México.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os condutores dos veículos foram detidos por tráfico de seres humanos enquanto os migrantes foram transferidos para as instalações da Migração para dar início à sua deportação.

As autoridades mexicanas reforçaram suas operações para combater o fluxo migratório irregular que busca sobretudo chegar aos Estados Unidos.

Em sua jornada pelo México, os migrantes enfrentam inúmeros perigos, como criminosos e traficantes de pessoas que os transportam em condições subumanas.

Em 9 de dezembro, um trailer que transportava 160 migrantes irregulares colidiu com uma ponte de pedestres em uma rodovia em Chiapas (sul), deixando 56 mortos, a maioria de guatemaltecos.

A tragédia ocorreu após a reativação de um controverso programa norte-americano que obriga os migrantes a esperar no México uma resposta aos seus pedidos de asilo nos os Estados Unidos.

Mais de 190.000 pessoas sem documentos foram detectadas no México entre janeiro e setembro de 2021, o triplo do número de 2020. Cerca de 74.300 foram deportados.

sem/GM/am

Tags