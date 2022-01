Líder PSG recebe Reims em possível volta de Messi

O Paris Saint-Germain, líder isolado da Ligue 1 francesa, recebe o Reims (14º) no domingo, em partida teoricamente tranquila pela 22ª rodada, em que um dos incentivos parece ser o possível retorno aos gramados de Lionel Messi.

O craque argentino testou positivo para covid-19 durante suas férias de fim de ano em Rosário e desde então vinha se recuperando. Ele não participou da vitória na Copa da France contra o Vannes além de dois jogos pelo campeonato francês, o empate fora de casa com o Lyon e a vitória do último fim de semana sobre o Brest.

Na terça-feira, Messi se juntou aos treinos coletivos do PSG e agora resta saber quantos minutos de jogo seu compatriota Mauricio Pochettino poderá lhe dar na partida contra o Reims.

Antes dessa rodada, o PSG tem 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Nice, que visita o Metz (15º) no domingo.

O Olympique de Marselha (3º), que no fim de semana passado perdeu um pouco de ritmo na corrida ao empatar com o Lille, tentará retomar o caminho das vitórias, embora tenha um duelo complicado fora de casa diante do Lens (7º).

Os marselheses estão dois pontos atrás do vice-líder Nice e apenas dois pontos acima do Strasbourg, quarto colocado, que visita o Bordeaux (19º) time que está em queda livre e na zona de rebaixamento.

A 22ª rodada na França começa nesta sexta-feira com um jogo de máxima rivalidade, o dérbi entre Lyon (11º) e o lanterna Saint-Etienne (20º), que desta vez é especialmente dramático devido à má posição de ambos na tabela.

A situação é crítica para o Saint-Etienne, que venceu apenas dois jogos no campeonato nesta temporada e está a 5 pontos da zona de salvação.

--- Programação da 22ª rodada do Campeonato francês

- Sexta-feira:

(17h00) Lyon - Saint-Etienne

- Sábado:

(13h00) Brest - Lille

(17h00) Lens - Olympique de Marselha

- Domingo:

(09h00) Metz - Nice

(11h00) Nantes - Lorient

Clermont-Ferrand FC - Rennes

Angers - Troyes

Bordeaux - Strasbourg

(13h05) Montpellier - Monaco

(16h45) PSG - Reims

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 50 21 15 5 1 42 18 24

2. Nice 39 21 12 4 5 34 18 16

3. Olympique de Marselha 37 20 10 7 3 28 16 12

4. Strasbourg 35 21 10 5 6 41 25 16

5. Rennes 34 21 10 4 7 40 19 21

6. Monaco 33 21 9 6 6 33 23 10

7. Lens 33 21 9 6 6 36 29 7

8. Lille 32 21 8 8 5 30 28 2

9. Montpellier 31 21 9 4 8 34 28 6

10. Nantes 29 21 8 5 8 26 25 1

11. Lyon 28 20 7 8 5 28 27 1

12. Angers 26 20 6 8 6 26 27 -1

13. Brest 25 21 6 7 8 26 33 -7

14. Reims 24 21 5 9 7 22 23 -1

15. Troyes 20 21 5 5 11 19 29 -10

16. Metz 19 21 4 7 10 24 41 -17

17. Clermont-Ferrand FC 18 21 4 6 11 20 38 -18

18. Lorient 17 21 3 8 10 16 34 -18

19. Bordeaux 17 21 3 8 10 30 50 -20

20. Saint-Etienne 12 20 2 6 12 18 42 -24

