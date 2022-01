Japão e França discutem segurança no Indo-Pacífico em meio a avanço da China

Os ministros de Relações Exteriores e Defesa de Japão e França participaram de reunião virtual nesta quinta-feira, 20, à medida que os dois países buscam fortalecer os laços de segurança no Indo-Pacífico. A região tem visto aumento da tensões em meio ao avanço militar da China e possível desenvolvimento de mísseis de longo alcance e de capacidade nuclear pela Coreia do Norte.

O ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi, acompanhado pelo ministro da Defesa, Nobuo Kishi, descreveu a França como um parceiro indispensável para alcançar o objetivo de um "Indo-Pacífico livre e aberto".

Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia trabalham para firmar contraponto à crescente influência da China, que tenta impulsionar suas reivindicações territoriais na região.

As conversas entre os quatro ministros, incluindo o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, e a ministra da Defesa, Florence Parly, foram as primeiras desde 2019 e foram realizadas virtualmente.

"O ambiente de segurança em torno do Japão e da França é cada vez mais severo e incerto", com alguns países tentando mudar o status quo com a força, disse Kishi.

