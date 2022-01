Hugo Lloris renova com o Tottenham até 2024

O goleiro da seleção francesa e capitão do Tottenham, Hugo Lloris, renovou seu contrato por dois anos e agora está vinculado ao clube londrino até 2024, informaram o Daily Mail e outros meios de comunicação britânicos nesta quinta-feira.

O atual contrato de Lloris, de 35 anos, terminou no final desta temporada e isso gerou especulações sobre seu futuro.

À espera do anúncio oficial, o goleiro campeão do mundo com os 'Bleus' em 2018 junta-se assim ao projeto do Tottenham para os próximos anos, uma década depois de chegar em 2012 vindo do Lyon.

"Ele é nosso capitão, um goleiro de primeira linha para nós, ele tem uma grande experiência", disse recentemente o técnico italiano do Tottenham, Antonio Conte, sobre lloris.

"Ele conhece muito bem o Tottenham. Ele ama esta camisa e este escudo. Para mim, ele é um jogador importante e tenho certeza de que eles encontrarão uma solução para ele continuar jogando no Tottenham", acrescentou.

