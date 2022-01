EUA anuncia que a IX Cúpula das Américas será de 6 a 10 de junho

A IX Cúpula das Américas será de 6 a 10 de junho em Los Angeles, informou nesta quinta-feira (20) um alto funcionário do governo americano de Joe Biden, destacando que a lista de convidados será anunciada nos próximos meses.

"Será a primeira vez que os Estados Unidos organizam a cúpula desde a reunião inaugural em Miami em 1994. E é uma oportunidade incrível para refletir sobre o que conquistamos nos últimos 20 anos", afirmou o responsável durante uma teleconferência de imprensa.

A Cúpula das Américas é a "única" reunião hemisférica de líderes dos países da América do Norte, do Sul e Central e do Caribe, ressaltou a Casa Branca na terça-feira ao anunciar Los Angeles como sede do encontro.

Nesta quinta-feira, o alto funcionário do governo de Biden, que falou sob condição de anonimato, disse que a lista de convidados não está definida e que para decidi-la os Estados Unidos preveem consultar os países da região.

"A presunção operacional é que esperamos receber na cúpula os líderes democraticamente eleitos da Organização dos Estados Americanos (OEA)", afirmou.

ad/ll/aa

