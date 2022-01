Estado Islâmico liberta extremistas detidos em prisão na Síria (ONG)

O grupo Estado Islâmico (EI) atacou nesta quinta-feira (20) uma prisão controlada por forças curdas no noroeste da Síria, libertando um número indeterminado de presos extremistas, informou uma ONG local, sem reportar vítimas.

Um carro-bomba explodiu na entrada do presídio, o qual tem um dos maiores números de presos extremistas na Síria, e uma segunda explosão aconteceu nos arredores antes de o comando do EI atacar frontalmente os guardas curdos, afirmou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). "Uma certa quantidade de presos conseguiu fugir."

As Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas por combatentes curdos e líderes da luta contra o EI, confirmaram o ataque à prisão de Ghwayran, mas não a fuga de prisioneiros. "Uma tentativa de fuga dos terroristas do Daech (sigla em árabe do EI) detidos na prisão de Hasaka ocorreu após uma explosão e a detonação de um carro-bomba. Membros das células adormecidas do Daech emergiram dos bairros vizinhos e entraram em confronto com as forças de segurança curdas."

As FDS enviaram reforços à prisão e bloquearam a área, indicou o OSDH. Aviões da coalizão internacional antijihadista, liderada pelos Estados Unidos, sobrevoaram a região e lançaram sinalizadores para visualizar os movimentos durante a noite, disse o OSDH.

Segundo as autoridades curdas, que controlam grandes áreas do norte da Síria, cerca de 12.000 jihadistas de mais de 50 nacionalidades estão detidos em prisões sob seu controle.

