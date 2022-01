Dembélé deve deixar o Barcelona imediatamente, diz diretor de futebol do clube

O diretor de futebol do Barcelona, Mateu Alemany, afirmou nesta quinta-feira que Ousmane Dembélé deve deixar o clube o mais rápido possível depois de não aceitar as ofertas de renovação oferecidas a ele e o jogador respondeu que não tem o "hábito de ceder a chantagens".

"Parece-nos óbvio que o jogador não quer continuar no Barcelona e não está comprometido com o projeto futuro do Barça, neste cenário, ele e seus agentes foram informados de que ele deve sair imediatamente", disse Mateu Alemany à mídia do clubne catalão clube.

O diretor de futebol do Barça lembrou que, desde julho, "falamos, dialogamos, o Barça fez ofertas diferentes, eles tentaram encontrar uma maneira de o jogador continuar conosco".

"Essas ofertas foram sistematicamente rejeitadas por seus agentes", disse Alemany, que deduz dessas recusas que o jogador não quer continuar no Barça.

"Queremos jogadores comprometidos com este projeto e, portanto, esperamos que uma transferência ocorra antes de 31 de janeiro", quando o mercado fechar, afirmou Alemany.

O jogador não foi escalado "por decisão técnica" do Barça para disputar as oitavas de final da Copa do Rei nesta quinta-feira, em Bilbao.

"Não queremos ter jogadores que não estejam comprometidos com o projeto e que não queiram estar no Barça e, portanto, o fato de não seja chamado não é mais do que uma consequência de todo esse processo", explicou Alemany.

Para o técnico do Barça, a decisão de deixar Dembélé no Barcelona fica a cargo do técnico Xavi Hernández, mas "ele tem todo o nosso apoio e o entendemos perfeitamente, nos parece uma atitude absolutamente coerente", acrescentou o dirigente do Barça.

Horas depois das palavras de Alemany, Dembélé reagiu com um comunicado no Instagram.

"Não sou um homem de trapaças e muito menos um homem que tem o hábito de ceder a chantagens", afirmou em seu texto.

Dembélé garante ainda que continua "totalmente envolvido e disponível para o clube e o treinador".

Xavi já havia demonstrado algum cansaço com o caso Dembélé na quarta-feira na coletiva de imprensa antes da partida contra o Athletic Bilbao.

"Mais confiança que demos a ele foi impossível. Ele jogou todos os minutos possíveis desde que sou treinador", disse Xavi, que desde a sua chegada ao comando do Barça sempre optou pelo atacante francês.

Mas como homem do clube, o treinador do Barça também afirmou que "chegamos a um ponto em que temos de decidir. O jogador deveria pensar também um pouco na equipe, no clube".

Segundo a imprensa espanhola, Dembélé e seu agente teriam colocado sobre a mesa pretensões salariais exorbitantes para uma equipe que ainda está sob tensão financeira.

O agente do jogador teria exigido "200 milhões de euros por um contrato de cinco anos, além de um prêmio de renovação de 40 milhões (20 para Dembélé e 20 para o empresário)", segundo o jornal catalão Sport.

Transferido em 2017 ao Barcelona por 135 milhões de euros (153 milhões de dólares) vindo do Borussia Dortmund, a passagem de Dembélé no Barça foi prejudicada pelas lesões.

Em quatro temporadas e meia no Barça, Dembélé disputou 129 jogos nos quais marcou 31 gols e deu 23 assistências.

Diante da possibilidade de o jogador poder sair de graça em junho, o Barça parece querer tentar recuperar pelo menos parte do que foi pago por ele e liberar a massa salarial para outras possíveis contratações.

O jogador ainda tem vários meses pela frente onde pode correr o risco de acabar nas arquibancadas se não sair neste mercado.

O sindicato dos jogadores espanhóis AFE lembrou nesta quinta-feira que a renovação deve ser o resultado de um acordo mútuo "livremente emitido sem que existam condições externas que limitem ou restrinjam a liberdade de contratação do futebolista profissional".

