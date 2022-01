Confusão durante evento religioso termina com 29 mortos na Libéria

Pelo menos 29 pessoas morreram, na madrugada desta quinta-feira (20), na capital da Libéria, Monróvia, quando uma enorme confusão irrompeu durante um evento religioso cristão em um campo de futebol, informou a polícia.

"Crianças que participavam desta cruzada", nome dado a esse tipo de encontro, estão entre as vítimas, disse à AFP o porta-voz da polícia local, Moses Carter.

Ele acrescentou que o número de vítimas na tragédia provavelmente aumentará. "O número (de mortos) pode aumentar porque outras pessoas estão em estado crítico", declarou.

As razões da tragédia ainda não foram esclarecidas. As informações confirmadas sobre as circunstâncias são incompletas.

A imprensa local informou que os fiéis foram atacados por bandidos, o que teria causado pânico entre os presentes.

Os fatos ocorreram durante um evento de dois dias no bairro pobre de New Kru, na periferia leste da capital.

A reunião de oração em torno de um pregador popular, o pastor Abraham Kromah, atraiu grandes multidões, de acordo com imagens divulgadas pela imprensa e que circulam nas redes sociais.

Tais encontros, caracterizados por seu fervor religioso, são comuns neste país muito religioso e predominantemente cristão, um dos mais pobres do planeta, duramente atingido por guerras e doenças em sua história recente.

No final do evento, os fiéis foram convidados a fazer uma oferta antes de partir, segundo informou uma testemunha.

"Quando aqueles que haviam deixado sua oferta saíram do local, ouvimos um barulho muito alto vindo da entrada", disse a testemunha, Emmanuel Gray, de 26 anos, à AFP.

"Quando chegamos lá, encontramos muitas pessoas caídas no chão, mortas, e outras lutando pela sobrevivência", relatou.

A Libéria, um país de cerca de 5 milhões de pessoas na costa atlântica, luta para se recuperar de duas guerras civis que deixaram cerca de 250 mil mortos e centenas de milhares de deslocados entre 1989 e 2003.

As duas guerras civis causaram o colapso do Estado, devastaram a economia e as infraestruturas industriais.

Depois, a Libéria foi um dos três países mais afetados pelo vírus Ebola que eclodiu na África Ocidental em dezembro de 2013 e durou mais de dois anos. No total, mais de 11.300 pessoas morreram da doença no continente, incluindo mais de 4.800 na Libéria.

Mais recentemente, a pandemia de covid-19 dificultou ainda mais os esforços de recuperação.

