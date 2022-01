Comunicado do Business Wire :MPEG LA, LLC

A MPEG LA, LLC anunciou hoje a disponibilidade da licença do portfólio de patentes ATSC 3.0 ("licença ATSC 3.0" ou a "licença"), que proporciona acesso "one-stop" a patentes essenciais para o padrão de transmissão e radiodifusão de próxima geração desenvolvido pelo Advanced Television Systems Committee (ATSC). Já disponível na Coreia do Sul e em muitos mercados de televisão dos Estados Unidos, o padrão ATSC 3.0 melhora a experiência do espectador de TV com qualidade superior de áudio e vídeo, mais eficiência de compressão, transmissão robusta para recepção em televisores digitais fixos, conversores de sinal e dispositivos móveis, além de maior acessibilidade, personalização e interatividade, e recursos avançados em serviços de alerta de emergência.

"A MPEG LA tem orgulho de seguir apoiando o sistema de transmissão terrestre de próxima geração do setor de radiodifusão iniciado com nossas licenças para o padrão ATSC 1.0 e o padrão de compressão de vídeo MPEG-2 utilizado no ATSC 1.0", declarou Larry Horn, presidente e diretor executivo da MPEG LA. "Como uma conveniência para implementadores do ATSC 3.0 e o potencial que esse novo padrão proporciona ao mercado, nossa licença ATSC 3.0 dará continuidade à rica e confiável tradição da MPEG LA de lidar com a demanda do mercado por eficiência transacional e previsibilidade ao acessar, com uma única licença, direitos de propriedade intelectual necessários que pertencem a muitas organizações diferentes. Estamos especialmente orgulhosos por participar deste esforço orientando desenvolvedores de ATSC 3.0 do mundo todo."

Os detentores de patentes iniciais para a licença ATSC 3.0 da MPEG LA são a CableTelevision Laboratories, Inc.; Cerinet USA Inc.; Communications Research Centre Canada (CRC), parte da Innovation, Science and Economic Development Canada; Dolby Laboratories Licensing Corporation; Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V.; Koninklijke KPN N.V.; Koninklijke Philips N.V.; NEC Corporation; Nippon Hoso Kyokai; ONE Media, LLC; Panasonic Corporation; Shanghai National Engineering Research Center of Digital Television Co., Ltd (NERC-DTV); e a Sun Patent Trust.

A licença do portfólio de patentes ATSC 3.0 e um resumo dos termos da licença podem ser obtidos aqui.

O objetivo da MPEG LA é oferecer acesso mundial ao maior número possível de patentes essenciais do padrão ATSC 3.0 nos mesmos termos sob uma única licença. Assim, a MPEG LA acolhe todos que acreditem ter patentes essenciais para o padrão ATSC 3.0, para submetê-las à avaliação de sua essencialidade pelos especialistas em patentes da MPEG LA e inclusão na licença, se reconhecidas como essenciais. Os proprietários de patentes de ATSC 3.0 podem solicitar uma cópia dos termos e procedimentos que regem as apresentações de patentes aqui.

A MPEG LA é a maior fornecedora mundial de licenças "one-stop" para padrões e outras plataformas de tecnologia. Atuando desde a década de 1990, a empresa foi a pioneira do pool de patentes da atualidade, ajudando a produzir os padrões mais amplamente utilizados da história em produtos eletrônicos de consumo, e está expandindo o acesso a outras tecnologias revolucionárias. A MPEG LA opera programas de licenciamento para as mais diversas tecnologias, com mais de 25 mil patentes em 94 países, cerca de 270 titulares de patentes e um número superior a 7.300 licenciados. Ao auxiliar os usuários com a implementação de suas opções de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que proporcionam acesso a propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, riscos reduzidos de litígios e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para obter mais informações, acesse www.mpegla.com.

