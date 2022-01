Comunicado do Business Wire :Marmon Holdings, Inc.

A Marmon Retail Solutions, uma empresa Berkshire Hathaway, expandiu suas ofertas de serviços com a aquisição da Big Red Rooster Flow (BRRF) e da Project CSI, vigente em 18 de novembro de 2021. Os termos não foram divulgados.

Juntas, a BRRF e a Project CSI são uma das maiores fornecedoras de serviços de construção e gerenciamento de programas de ponta a ponta para os canais de varejo de combustíveis, medicamentos e restaurantes fast food. Seus serviços incluem pesquisas de locais de varejo, branding e remodelação de instalações, aquisição de todos os materiais necessários para a execução do projeto e gerenciamento de programas estratégicos da marca.

Com sede em Northfield, Illinois, a BRRF utiliza um software patenteado que se integra aos sistemas dos clientes para ajudar varejistas a acompanhar programas e gerenciar suas marcas. Com sede em Fishers, Indiana, a Project CSI gerencia a instalação de programas de branding e remodelação de interiores e exteriores em instalações de varejo nos EUA usando equipes contratadas. A empresa também fornece serviços de auditoria contínua para garantir a precisão da marca e a execução geral do programa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rob Mead, da BRRF, e Chris Pratt, da Project CSI, continuarão liderando suas respectivas empresas.

"Estamos felizes por ter a BRRF e a Project CSI fazendo parte do nosso grupo", disse Jason MacGregor, presidente do grupo da Marmon Retail Solutions. "Ambas conquistaram uma excelente reputação por fornecer serviços inovadores e confiáveis. Juntas, elas reforçarão significativamente as ofertas da Marmon Retail Solutions e nos ajudarão a continuar crescendo no atendimento aos nossos valiosos clientes".

A Marmon Retail Solutions fornece produtos e serviços abrangentes aos varejistas e comerciantes de marcas em todo o mundo e para diversos ambientes de varejo. O grupo inclui a L.A. Darling, DCI Marketing, Trade Fixtures, Eden, Retail Space Solutions, Commercial Zone, Store Opening Solutions, Unarco Industries, Artform Creative e a Cannon Equipment.

A Marmon Retail Solutions faz parte da Marmon Holdings, Inc., que compreende 11 grupos e mais de 100 negócios autônomos com receita anual total de US$ 10 bilhões. Os mais de 20 mil membros da equipe da Marmon atendem diversos setores e mercados mundialmente. A Marmon é uma empresa Berkshire Hathaway. Para mais informações sobre a Marmon Retail Solutions, acesse www.marmonretailsolutions.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220120005821/pt/

Contato

Jennifer N. Perron-Micek Vice-presidente de crescimento e inovação Celular: 773.818.8716 jennifer.micek@marmon.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags