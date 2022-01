Comunicado do Business Wire :Exile Content Studio

24 horas após seu lançamento, a coleção de NFTs "Lil' Heroes" do Exile Content Studio, artista Edgar Plans e Curatible gerou frisson no mundo NFT.

Gerando aproximadamente US$ 25 milhões em atividades de negociação, "Lil' Heroes" ultrapassou o volume de ETH 7.800 comercializados na Opensea e alcançou o n.º 1 no ranking das Maiores coleções de NFT em volume negociado em 24 horas.

"É um início incrível para nossa coleção, e o começo de uma nova franquia de entretenimento 'Lil' Heroes' para nós e nossos parceiros Edgar Plans e Curatible", disse Daniel Eilemberg, cofundador da "Lil' Heroes" e presidente do Exile.

A coleção foi lançada por ETH 0,4 (aproximadamente US$ 1.300) e atualmente está sendo negociada a um preço mínimo igual a cinco vezes esse valor: ETH 2 (aproximadamente US$ 6.600), com quase 4.000 detentores de NFTs "Lil' Heroes".

No momento da cunhagem, a comunidade "Lil' Heroes" no Discord havia alcançado quase 150.000 membros, e a coleção havia recebido o apoio de celebridades como J Balvin, DJ Khaled, DJ Snake e Addison Rae, sendo que os dois primeiros tiveram seus próprios NFTs "1-of-1" personalizados pelo artista Edgar Plans.

Plans disse: "Estou imensamente gratificado pela fantástica resposta da comunidade NFT com este lançamento, e muito grato por fazer parte dessa incrível jornada da 'Lil' Heroes' com a Exile e a Curatible".

"Estou muito feliz em ver todos os nossos esforços finalmente gerando resultados e criando tanta empolgação", disse Massine Benoukaci, sócio da Curatible. "Quebramos novos recordes e estou feliz com isso. É incrível o que fizemos pela 'Lil' Heroes' com o Exile e Edgar".

Acompanhe as atualizações sobre a Coleção de NTFs "Lil' Heroes" em @LilHeroesNFT!

Sobre o Exile Content Studio

O Exile Content Studio cria conteúdo em espanhol e inglês para um público global nas mais diferentes plataformas: TV, cinema, áudio e digital. O estúdio coproduziu recentemente Todo Va A Estar Bien para a Netflix com Diego Luna como showrunner e a série de documentários Un Sueño Real para a HBO com a jornalista Ana Pastor, sobre o time de futebol feminino do Real Madrid. A equipe do Exile já levou conteúdo com responsabilidade às maiores empresas de mídia em espanhol do mundo para cinema, serviço OTT, radiodifusão e redes de TV por assinatura, música, notícias e digital. Sua atual lista de artistas inclui vencedores do Oscar e talentos de diversos gêneros e formatos. O estúdio não apenas entende as tendências globais, mas também compartilha e cria cultura com conteúdo que gera notícias e rompe barreiras. Para ficar atualizado sobre os futuros projetos do Exile, siga @ExileContent.

