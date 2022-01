Comunicado do Business Wire :Ekata

A Ekata, líder global em verificação de identidade digital, expandiu hoje suas soluções para abertura de contas com o objetivo de ajudar empresas on-line do mundo todo a identificarem e alertarem rapidamente criações de contas que apresentem riscos. Fortalecidas por um conjunto de dados e aprendizado de máquina próprios, as soluções para abertura de contas da Ekata avalia os riscos de novas contas em tempo real, possibilitando que empresas criem experiências de integração simplificadas para clientes legítimos e rejeitem ou adicionem obstáculos para clientes que representem risco elevado. Os novos recursos da Ekata ampliam sua solução para abertura de contas já existente, direcionada a serviços financeiros e empresas fintech.

As fraudes se manifestam cada vez mais cedo na jornada do cliente e ocorrem não apenas durante transações, mas já na etapa de criação da conta. Somente no ano passado, mais da metade das empresas de comércio eletrônico sofreram um crescimento no uso abusivo de promoções, em que pessoas criaram diversas contas para aproveitarem promoções por tempo limitado, causando prejuízos consideráveis para varejistas. A integridade de plataformas de marketplace também tem sido afetada com mais usuários mal-intencionados que descumprem políticas. Esse tipo de atividade está aumentando a necessidade de medidas reforçadas para manter esses atores inteiramente fora da plataforma ou, ao menos, limitar suas ações.

De acordo com uma pesquisa da Ekata, quase um quarto dos compradores abandona seu carrinho de compras porque é solicitado que criem uma conta, e simplificar o processo de criação de conta é fundamental para combater esse problema e integrar mais clientes. Ao requererem apenas telefone ou e-mail e um endereço IP para realizar uma avaliação de risco, as empresas podem utilizar a nova solução da Ekata para manter bons fluxos de criação de contas que não exijam que os clientes informem seus nomes ou endereço físico.

As soluções para abertura de contas da Ekata já provaram ajudar empresas on-line a detectarem suspeitas de fraude de forma antecipada e rápida, e a integrarem com confiança mais clientes verificados:

-- Em uma empresa de comércio eletrônico alvo de ataques de fraude, quase todos os atores fraudulentos (91%) que utilizaram endereços de e-mail com domínios personalizados foram identificados durante a etapa de criação da conta, o que os impediu de seguir adiante em suas atividades prejudiciais.

-- Obteve-se uma alta considerável em taxas de aprovação (17%) com o emprego das soluções para abertura de contas da Ekata.

-- Um cliente impediu mais da metade das fraudes reais (55%) durante a etapa inicial do processo de criação de conta.

-- Ao apresentar uma resposta em menos de 100 milissegundos, a nova solução permite a avaliação de riscos durante a criação de uma conta.

Segundo Darren Cody, gerente de produtos da Bunking - um marketplace social que conecta pessoas por meio de estadias e experiências de viagem flexíveis e compartilhadas -, "a Ekata tem sido fundamental para ajudar a Bunking fazer proativamente uma sintonia fina em nossa solução contra fraudes de modo a proteger a confiança e a segurança de nosso marketplace. Com informações pessoais fornecidas com facilidade, podemos criar diferentes fluxos de trabalho baseados em perfis de risco, eliminando assim qualquer possível problema no momento da integração de bons clientes e proteger nossa comunidade".

"Nossas soluções para abertura de contas ajudam com enorme sucesso instituições financeiras a simplificarem a integração de novos clientes e evitarem fraudes durante a criação de contas. Temos a satisfação de expandir essas soluções para empresas dos setores de comércio eletrônico e marketplace, especialmente diante do crescimento mundial de fraudes na abertura de contas", afirmou Jordan Reynolds, vice-presidente de estratégia de mercado, comércio eletrônico e marketplaces da Ekata. "Empresas on-line tendem a confiar em seus próprios dados internos para compreender os riscos de uma conta, mas isso requer tempo e várias interações com um cliente. Nossa solução oferece avaliações de risco em tempo real para ajudar empresas a integrarem mais clientes em escala e impedirem a ocorrência de fraudes."

Saiba mais no site da Ekata: https://ekata.com/products/account-opening-api/.

Sobre a Ekata

Uma empresa Mastercard, a Ekata Inc. possibilita que empresas ofereçam experiências simplificadas e combatam fraudes no mundo todo. Nossas soluções para verificação de identificação são equipadas com o Ekata Identity Engine, que combina ciência de dados e aprendizado de máquina sofisticados para que empresas tomem decisões de risco rápidas e precisas sobre seus clientes. Com o uso das soluções da Ekata, as empresas podem validar a identidade de clientes e avaliar riscos de modo simples e seguro, sem que isso signifique abrir mão da privacidade. Nossas soluções são utilizadas por mais de 2.000 empresas e parceiros para combater ciberfraudes e possibilitar uma experiência inclusiva e descomplicada a clientes de mais de 230 países e territórios.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220119005347/pt/

Contato

Molly Strong, Comunicação Corporativa e Externa Ekata mediarelations@ekata.com

