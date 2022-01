Comunicado do Business Wire :Diligent

Diligent, líder global em governança atual e provedor de soluções SaaS para governança, risco, compliance e ESG, anuncia hoje a integração da Diligent Boards ao Microsoft Teams. A partir de agora, os clientes podem usar o software de governança corporativa da Diligent junto ao Teams, promovendo uma melhor tomada de decisão ao oferecer às organizações um modo seguro de acessar recursos de reuniões e inteligência de governança sensíveis.

"A pandemia provocou uma mudança global na forma como trabalhamos e muitas organizações mudaram permanentemente para modelos de trabalho remoto ou híbrido", comentou Ricardo Moreno, Vice-presidente Sênior de Parcerias Mundiais da Diligent. "Os conselheiros e executivos precisam garantir soluções para aprimorar a colaboração, os fluxos de trabalho e a comunicação nas reuniões virtuais, e promover uma melhor tomada de decisões com dados e inteligência precisos. A integração da Diligent Boards com o Microsoft Teams torna o software de liderança de conselho da Diligent mais acessível do que nunca e proporciona reuniões de conselho mais efetivas, colaborativas e seguras."

Por meio da integração entre a Diligent Boards e o Teams, os clientes podem:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Minimizar riscos de privacidade por meio do acesso seguro a reuniões e informações de governança sensíveis e proteção a documentos

-- Manter-se atualizado das reuniões visualizando agendas na janela do Team, acompanhando o tempo restante para a discussão e identificando quem serão os próximos a falar

-- Economizar tempo de preparação de reuniões e promover a eficiência das reuniões com acesso rápido ao repositório de materiais de referência

-- Colaborar com segurança e facilidade nos tópicos de negócios fundamentais, fazendo anotações, criando notas compartilhadas e votações com assinatura

-- Aprimorar a composição e a eficiência do conselho por meio do acesso fácil à Rede Diretora da Diligent

-- Acompanham o mercado por meio das notícias e do monitoramento da reputação de ESG, análise em tempo real e inteligência de mercado

"No cenário atual de negócios cada vez mais acelerado e complexo, é crucial que os líderes se conectem com segurança e eficiência e tenham acesso às informações necessárias e no momento necessário", disse Uriel Rootshtain, Director Field and Partner, Modern Work da Microsoft. "A integração com a Diligent vai permitir que nossos clientes em comum acessem reuniões de conselho com as ferramentas necessárias para promover insights estratégicos e ações impactantes."

Acesse o melhor software de governança da Diligent no Microsoft Teams aqui.

Sobre a Diligent:

A Diligent é líder global em governança atual, oferecendo soluções de SaaS em governança, risco, compliance e ESG. Com mais de 1 milhão de usuários de mais de 25 mil clientes em todo o mundo, empoderamos líderes de transformação com tecnologia, insights e confiança para promover um maior impacto e liderança com propósito. Saiba mais em diligent.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220120005284/pt/

Contato

Mídia: Samuel Barber Cognito +1 917 246 2775 Samuel.Barber@cognitomedia.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags