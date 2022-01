Comunicado do Business Wire :ComplyAdvantage

A ComplyAdvantage, uma empresa global de tecnologia de dados que vem transformando a detecção de crimes financeiros, anunciou hoje duas novas contratações de executivos que incluem Nabeel Vilcassim como Diretor Financeiro (CFO) da empresa e Oliver Furniss como Diretor de Produto (CPO). Ambos se reportarão diretamente a Vatsa Narasimha, Diretor de Operações da ComplyAdvantage.

Oliver Furniss, Chief Product Officer of ComplyAdvantage (Photo: Business Wire)

Em 2021, a ComplyAdvantage registrou crescimento recorde em sua receita recorrente anual (ARR) de ~80%, impulsionado por um portfólio expandido de clientes globais de criptomoedas, fintech e bancos, incluindo Gemini, HTB e TransferMate e importantes parcerias estratégicas com dados de blockchain e fornecedores BaaS, incluindo Elliptic e Raisin Bank. O uso de soluções AML (anti-lavagem de dinheiro) em todos os conjuntos da empresa atingiu níveis recordes, com volumes de pesquisa dobrando de trimestre a trimestre para a solução de Monitoramento e Triagem de Clientes da empresa, enquanto os volumes de Gerenciamento de Riscos de Transações aumentaram 4x.

Além disso, a plataforma da empresa facilitou mais de 1 bilhão de pesquisas em 150 milhões de entidades monitoradas diariamente em 2021. Para 2022, a empresa antecipa que seu ritmo de crescimento continuará atingindo níveis recordes e espera aumentar a equipe para cerca de 500 funcionários até o final do ano. Por fim, a ComplyAdvantage ampliou a rodada da Série C da empresa com financiamento adicional da Goldman Sachs, empresa líder global em bancos, valores mobiliários e gestão de investimentos.

"Nosso trabalho árduo e nossos valores de ser Kaizen, focados e orientados a resultados nos deram a oportunidade de trazer talentos incríveis como a inclusão de Nabeel e Oliver. Mas, como todos sabemos, o sucesso nunca é garantido, ele é conquistado, então agora o trabalho árduo continua", disse Vatsa Narasimha, COO da ComplyAdvantage. "Com grande entusiasmo e gratidão, focamos em decolar em 2022 liderados por nossa incrível equipe e amparados por nossos incríveis funcionários, clientes, parceiros e investidores que acreditam em nossa visão de usar dados inteligentes para eliminar crimes financeiros."

Funções Executivas

Como CFO, Nabeel supervisionará todas as áreas da organização financeira, incluindo a função financeira, desenvolvimento corporativo, conformidade e relações com investidores. Nabeel ingressa na ComplyAdvantage vindo da Moelis & Company, onde atuou como diretor administrativo e diretor da EMEA FinTech.

Nabeel traz mais de 15 anos de experiência em banco de investimento e finanças corporativas, assessorando empresas globais de serviços financeiros, fintech e empresas de infraestrutura de mercado em operações de M&A, financiamento e investimentos estratégicos. Nabeel iniciou sua carreira no Citigroup cobrindo o setor de serviços financeiros europeu. Possui mestrado em Engenharia Elétrica e Eletrônica pelo Imperial College London.

"É um momento fenomenal para ingressar na ComplyAdvantage, pois as oportunidades à nossa frente são enormes. Com bases sólidas de negócios e uma demanda global crescente por nossa tecnologia de inteligência de risco de contraparte em hiperescala, estamos no elo entre inovação, conformidade regulatória e o futuro da conformidade", disse Nabeel Vilcassim "então estou realmente contente de fazer parte de uma equipe que ajudará as empresas a realizar transações com o máximo de integridade."

Como CPO recém-nomeado da empresa, Oliver supervisionará todos os aspectos do conjunto de soluções da empresa, desde a idealização e otimização até a disponibilidade no mercado. Além disso, Oliver também liderará os esforços para expandir os dados e aprimorar a coleta de inteligência de risco e AML a partir do gráfico de conhecimento proprietário da empresa.

Antes de ingressar na ComplyAdvantage, Oliver foi recentemente CPO da Dojo, a mais nova adquirente de pagamentos com cartão do Reino Unido, ajudando empresas a receber pagamentos online e pessoalmente, obtendo acesso rápido ao dinheiro. Anteriormente, Oliver atuou como líder de produto na Wise e vice-presidente global de produtos na Xero. Ele é bacharel em Economia e Serviços Financeiros pela Nottingham Trent University.

"Escolhi ingressar na ComplyAdvantage por causa da emocionante missão em que a empresa está trabalhando", disse Oliver Furniss. "Ao alavancar o poder dos dados em hiperescala e machine learning, temos a oportunidade de ajudar nossos clientes não apenas a reduzir sua exposição a instâncias de lavagem de dinheiro, mas também a acelerar o crescimento com mais integridade. É uma ótima posição para se estar."

Além de novos clientes, financiamento e inclusão de executivos, a ComplyAdvantage também obteve várias outras conquistas obtidas durante 2021, incluindo:

? Lançamento de novos relatórios de pesquisa, incluindo o relatório anual da empresa sobre o estado de crimes financeiros de 2021 e a evolução do uso de sanções

? Anunciou o ComplyLaunch um programa AML gratuito para startups de fintech

? Lançamento de um novo guia de AML para bancos digitais

? Reconhecimento do setor, incluindo CB Insights 250, AIFintech100 e Chartis RiskTech 100

"É um momento incrível para a equipe da ComplyAdvantage, pois seu crescimento excepcional reflete o valor que eles seguem agregando à sua base global de clientes", disse Jan Hammer, sócio da Index Ventures. "E agora, com a inclusão de Nabeel e Oliver, a empresa está pronta para fazer de 2022 outro ano revolucionário. Claramente, a abordagem exclusiva da empresa para a coleta de inteligência de contra-risco é ideal para acompanhar os mais inovadores provedores de serviços financeiros".

Sendo já a escolha preferida de alguns dos maiores bancos, empresas e fintechs de alto crescimento do mundo, o ComplyAdvantage ajuda as organizações regulamentadas a gerenciar suas obrigações de risco e prevenir crimes financeiros. Desenvolvido por ComplyDataTM, a abordagem de hiperescala exclusiva da empresa para coleta de inteligência ajuda a detectar comportamentos suspeitos e descobrir riscos ocultos ao longo do ciclo de vida do cliente, ajudando os provedores de serviços financeiros a manter o mais alto nível de supervisão e integridade de conformidade.

Sobre a ComplyAdvantage

ComplyAdvantage é a principal fonte do setor financeiro de dados de risco de crimes financeiros baseados em IA e tecnologia de detecção. A missão da ComplyAdvantage é neutralizar o risco de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, corrupção e outros crimes financeiros. Mais de 500 empresas em 75 países contam com a ComplyAdvantage para conhecer o risco daqueles com quem estão fazendo negócios por meio do único banco de dados global em tempo real de pessoas e empresas. A empresa identifica ativamente dezenas de milhares de eventos de risco de milhões de pontos de dados estruturados e não estruturados todos os dias.

A ComplyAdvantage possui quatro hubs globais localizados em Nova York, Londres, Cingapura e Cluj-Napoca e é apoiada pela Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures e Balderton Capital. Saiba mais em complyadvantage.com.

