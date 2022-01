Comunicado do Business Wire :Alpha Blue Ocean

Como parceiro financeiro da Europlasma (Ticker: ALEUP FP) nos últimos quatro anos, a Alpha Blue Ocean - o "family office" fundado por Pierre Vannineuse - reafirmou seu apoio ao grupo Europlasma, com sede em Landes (França), como parte de sua nova fase de desenvolvimento e reindustrialização com a contribuição essencial das autoridades públicas.

Em 10 de janeiro, a direção da Europlasma anunciou oficialmente, em conjunto com o Ministério da Economia francês, a região Auvergne-Rhône-Alpes e a Clermont Auvergne Métropole, a reintrodução da fabricação na França de contêineres de armazenamento de alta pressão, uma inovação global desenvolvida pela Europlasma Environmental Technologies.

Este projeto foi realizado em Les Forges de Gerzat, poucos meses depois da aquisição e relançamento de Les Forges de Tarbes (Indústria de Tarbes). O projeto foi financiado com o apoio da Alpha Blue Ocean, que comprometeu até 25 milhões de euros nos próximos sete anos. Esse financiamento é baseado em dívida pura de longo prazo (sujeito a certas condições prévias, a documentação definitiva ainda está em negociação). Isso se soma à linha de obrigações conversíveis atualmente ativa de 100 milhões de euros executada em 2021 entre a Alpha Blue Ocean e a Europlasma.

Pierre Vannineuse, fundador e CIO da Alpha Blue Ocean: "Sempre acreditamos nas possibilidades oferecidas pela tecnologia inovadora e relativamente única da Europlasma. Quatro anos atrás, teríamos pensado que era inconcebível que um líder industrial francês, pioneiro em seu campo, fecharia suas portas de uma vez por todas. O plano de recuperação e o projeto de redesenvolvimento eram claros e, acima de tudo, a equipe de gestão da proposta estava altamente motivada e era a adequada para a tarefa em questão. Hoje, a Europlasma é uma força líder na indústria francesa, tendo recebido total apoio das autoridades públicas em todos os níveis. É um orgulho imenso ver o que conseguimos em tão pouco tempo. Assim sendo, gostaríamos de agradecer particularmente a Jérôme Garnache (presidente do Grupo Europlasma), Bruno Le Maire (ministro francês da Economia, das Finanças e da Recuperação), Agnès Pannier-Runacher (vice-ministra da Indústria), Olivier Bianchi (presidente da Clermont Auvergne Métropole) e Laurent Wauquiez (presidente do Conselho Regional de Auvergne-Rhône-Alpes), bem como suas respectivas equipes. Também gostaríamos de agradecer a todos aqueles que não foram mencionados aqui, mas que, com seu trabalho e determinação, participaram ativamente deste sucesso da França".

Jérôme Garnache, CEO da Europlasma:"Este projeto pan-europeu não teria sido possível sem a determinação da Agnès Pannier-Runacher, vice-ministra da Indústria, o profissionalismo das equipas do Ministério da Economia e das Finanças da França, os empenhos de Laurent Wauquiez, presidente do Conselho Regional de Auvergne-Rhône-Alpes, e Olivier Bianchi, presidente da Clermont Auvergne Métropole, e o apoio de Pierre Vannineuse e Hugo Pingray, cofundadores da Alpha Blue Ocean".

O Estado e a região de Auvergne-Rhône-Alpes contribuirão com 7,5 milhões de euros. Além disso, o Estado disponibilizará 15 milhões de euros em financiamento de dívida. A região oferecerá suporte a Les Forges de Gerzat por meio de sua experiência na área de formação e profissionalização. Finalmente, a Clermont Auvergne Métropole se compromete a fornecer 34 milhões de euros em financiamento para o terreno e a construção de um edifício industrial ergonômico.

Criada em 2017, a Alpha Blue Ocean é pioneira e líder em financiamento alternativo na Europa e no mundo, particularmente no setor de inovação médica. Ao longo de um período de quatro anos, o grupo fundado por Pierre Vannineuse se comprometeu com mais de 1,5 bilhão de euros em compromissos financeiros, com 60% investido nos setores de Saúde e Inovação.

