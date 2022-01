Boris Johnson, ameaçado por moção de censura, se agarra ao poder

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que no dia anterior parecia ter as horas contadas diante da indignação causada em seu Partido Conservador pelos festas organizadas durante o confinamento, parecia ganhar fôlego nesta quinta-feira (20), paradoxalmente graças à deserção de um deputado.

Em uma novela política sem fim, o jovem deputado conservador William Wragg, de 34 anos, vice-presidente da poderosa Comissão de 1922, encarregada de administrar o grupo parlamentar e como tal lançar uma possível moção de censura interna, denunciou hoje uma campanha de intimidação e "chantagem" pelos "funcionários" de Downing Street.

Mas durante uma visita a um centro médico em Taunton, no sudoeste da Inglaterra, Johnson disse que "não via nenhuma evidência para apoiar essas acusações".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro-ministro, cujo futuro político parecia à beira do abismo, recusou-se, porém, a responder a perguntas insistentes sobre se renunciaria caso ficasse comprovado que havia quebrado as regras anticovid ou como lidaria com uma possível tentativa de tirá-lo do poder.

Ontem houve cinco pedidos de renúncia e o conservador Christian Wakeford se levantou da bancada do governo e atravessou a Câmara dos Comuns para se sentar com a oposição trabalhista.

"Você e o Partido Conservador como um todo se mostraram incapazes de fornecer a liderança e o governo que este país merece", disse o parlamentar de 37 anos.

Como ele, muitos são os conservadores críticos da atitude de seu líder que escreveram cartas ao Comitê de 1922 pedindo ação para expulsá-lo do comando do partido e, portanto, de Downing Street.

Mas, para isso, são necessárias pelo menos 54 cartas, 15% dos 360 deputados da maioria do governo, e embora seu número seja mantido em segredo até que esse limite seja atingido, a rebelião parecia ter esfriado nesta quinta justamente por causa do movimento vira-casaca.

Em um momento em que as pesquisas dão aos trabalhistas uma rara vantagem de mais de 10 pontos, sua deserção assustou alguns conservadores.

"O primeiro-ministro provavelmente agradecerá a Christian pelo que ele fez, porque ele fez muitas pessoas pensarem duas vezes", comentou o deputado Andrew Percy à Radio 4 da BBC.

"Acho que as pessoas reconheceram que, na realidade, esse constante olhar para o umbigo e o debate interno só beneficiam nossos oponentes políticos", enfatizou.

Segundo alguns meios de comunicação, parte dos rebeldes até teria retirado suas cartas já apresentadas ao Comitê de 1922.

Seus críticos acusam Johnson de mentir ao Parlamento sobre o que sabia sobre as muitas festas organizadas em Downing Street durante os confinamentos contra a covid-19.

Embora na semana passada tenha se desculpado, negou ter infringido qualquer regra. Ele pediu a todos que aguardassem as conclusões de uma investigação interna encomendada, que poderia sair na próxima semana.

E na quarta-feira defendeu-se de forma muito combativa numa posição que espera manter até às próximas eleições legislativas, marcadas para 2024.

Tentando recuperar a iniciativa política, anunciou ainda o levantamento, a partir da próxima semana, das restrições impostas na Inglaterra em dezembro contra a variante ômicron do coronavírus - cuja onda parece diminuir - incluindo teletrabalho, máscaras em locais fechados e passaporte sanitário para grandes eventos.

acc/mb/mr

Tags