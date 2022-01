Athletic Bilbao elimina Barça (3-2) na prorrogação nas oitavas da Copa do Rei; Real Madrid avança

O Athletic Bilbao venceu esta quinta-feira o Barcelona por 3 a 2 e se classificou para as quartas de final da Copa do Rei, onde o Real Madrid também marcará presença depois de virar o duelo das oitavas-de-final fora de casa contra o Elche (2-1).

O Athletic abriu o placar com um gol de Iker Muniain (2), Ferran Torres empatou (20), Íñigo Martínez fez 2 a 1 para os bascos (85) e nos acréscimos Pedri fez 2 a 2 (90+3), levando a partida para a prorrogação, onde Muniain converteu um pênalti fazendo 3 a 2 (106), que deixa o atual campeão fora da Copa do Rei.

O time de Bilbao, por sua vez, se vingou da última final da Copa do Rei, que os azulgranas venceram, para continuar na disputa no torneio mata-mata.

O time basco começou o jogo com intensidade e, aos dois minutos, abriu o placar quando Muniain, quase sem ângulo, chutou no ângulo do goleiro de Marc-André Ter Stegen (2).

Os azulgranas sofriam na saída de bola saiu com a pressão do Athletic, até que tentaram levantar a bola com saídas rápidas e passes longos para se fincar na área basca onde apareceu Ferran Torres.

O ex-jogador do City aproveitou um passe de Busquets na área para desferir um chute no ângulo de Julen Agirrezalaba (20) empatando o gol de empate que trouxe um pouco de paz para o Barça.

O Barça melhorou no segundo tempo, assumindo a posse de bola contra um time do Athletic que recuou mais na esperança de sair no contra-ataque.

Mas quando o Barça estava melhor, Iñaki Williams finalizou um contra-ataque com um chute no travessão (85) e um minuto depois Iñigo Martínez aproveitou um rebote na área para fazer 2 a 1 (86).

Com a vitória a um passo para o Athletic, no último minuto dos descontos, Pedri chutou da entrada da área e fez 2 a 2 (90+3), que levou o jogo para a prorrogação.

No tempo extra, Jordi Alba cortou com a mão um cruzamento de Nico Williams, em que o árbitro marcou pênalti, convertido por Muniain (106).

Mais cedo o Real Madrid se classificou para as quartas de final ao vencer o Elche de virada por 2 a 1, com um gol salvador de Eden Hazard.

Gonzalo Verdú abriu o placar já na prorrogação (103), mas Francisco Alarcón 'Isco' empatou cinco minutos depois (108) e Hazard fez 2 a 1 em seguida (116), em um jogo em que o gigante da capital terminou com dez devido à expulsão de Marcelo no início da prorrogação (101).

"Hazard e Isco venceram a partida, isso deve ser destacado", disse o técnico merengue, Carlo Ancelotti, após a partida.

"Posso contar com um elenco que tem um caráter extraordinário, que nunca desiste, é o jogo que mais me dá felicidade nesta parte da temporada", acrescentou.

A equipe 'merengue' começou a sofrer e poderia ter ficado atrás no placar em um chute de Guido Carrillo à queima-roupa com o gol vazio em que a bola bateu no travessão (10).

O argentino voltaria a testar com uma cabeçada o goleiro Andriy Lunin (26), que jogou como titular nesta quinta-feira devido a uma indisposição do belga Thibaut Courtois.

Com o passar dos minutos, o Real Madrid foi se acomodando e chegando mais até que Eduardo Camavinga arriscou um chute perigoso mas cruzado demais (40).

Quase no fim de um primeiro tempo sem brilho, o Real Madrid teve outra chance de Camavinga com um disparo de longe defendido novamente pelo goleiro Axel Werner (43).

Após o intervalo, o Real Madrid assumiu o controle da partida contra o Elche, que procurava surpreender nos contra-ataques.

Nos últimos 15 minutos, o time madrilenho cercou o gol do Elche, que conseguiu levar o jogo para a prorrogação, marcada pela expulsão de Marcelo após uma falta sobre Tete Morente (101).

Verdú cobrou a falta na barreira, mas pegou a sobra e chutou novamente para marcar após um rebote em Ceballos que enganou Lunin (103).

A equipe merengue não desmoronou mas com um homem a menos avançou em busca do empate, que veio quando Ceballos colocou uma bola na área que Isco desviou para o fundo da rede do Elche (108).

Com o jogo a caminho dos pênaltis, surgiu Eden Hazard, que havia entrado no início da prorrogação. O atacante belga avançou em velocidade para superar o goleiro argentino Axel Werner e fazer 2 a 1 (116) garantindo a classificação.

-- Resultados das oitavas de final da Copa do Rei:

- Sábado:

(+) Mallorca - Espanyol 2 - 1

Girona (2ª) - (+) Rayo Vallecano 1 - 2

Sporting de Gijón (2ª) - (+) Cádiz 2 -4 nos pênaltis (0-0 após a prorrogação)

- Domingo:

Atlético Baleares (3ª) - (+) Valencia 0 - 1

(+) Betis - Sevilla 2 - 1

- Quarta-feira 19:

(+) Real Sociedad - Atlético de Madrid 2 - 0

- Quinta-feira 20:

Elche - (+) Real Madrid 1 - 2 (após prorrogação)

(17h30) Athletic Bilbao - Barcelona 3 - 2

(+): classificado para as quartas de final da Copa do Rei.

gr/dr/aam

