Argélia, atual campeã, é eliminada na fase de grupos da Copa Africana

A Argélia, defensora do título, foi eliminada na fase de grupos da Copa Africana das Nações (CAN) em Camarões, depois de perder por 3 a 1 para a Costa do Marfim na terceira e última rodada do Grupo E, nesta quinta-feira em Douala.

Os argelinos estavam sob forte pressão, já que precisavam obrigatoriamente da vitória para continuar no torneio, depois de empatar na primeira rodada com a Serra Leoa (0-0) e sofrer uma derrota na segunda partida, para a Guiné Equatorial (1-0).

A Argélia, portanto, terminou com apenas um ponto em seu grupo, no lanterna.

A Costa do Marfim, com 7 pontos, terminou na liderança do grupo E e terá como adversário nas oitavas de final o Egito de Mohamed Salah, classificado nesta quinta-feira como segundo do grupo D.

Os gols dos marfinenses na vitória de quinta-feira foram marcados por Franck Kessié (minuto 22), Ibrahim Sangaré (39) e Nicolas Pépé (54).

Os argelinos diminuíram aos 74 minutos por meio de Sofiane Bendebka, mas não conseguiram virar o jogo.

Para a Argélia, a experiência de 1992 se repete, quando foi eliminada na primeira fase do CAN realizada no Senegal, dois anos depois de ter sido campeã do torneio continental. Também naquela ocasião a Costa do Marfim os derrotou (3-0) em seu grupo.

A Argélia chegou à esta edição da CAN como uma das grandes favoritas devido a uma longa sequência invicta, que chegou a 35 jogos, até perder duas partidas neste torneio.

Após esta enorme decepção, a Argélia tentará compensar em março nos playoffs de acesso à Copa do Mundo do Catar-2022. O sorteio dos duelos acontece no domingo em Duala.

