A lendária cantora Elza Soares morre aos 91 anos "por causas naturais" (assessoria)

A lendária cantora brasileira Elza Soares morreu nesta quinta-feira aos 91 anos por "causas naturais" em sua casa no Rio de Janeiro, anunciou sua assessoria.

"É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa no Rio de Janeiro, por causas naturais", informa o comunicado divulgado na conta do Instagram da cantora.

