Ucrânia descarta ofensiva contra separatistas pró-russos

O governo ucraniano tirou da mesa a possibilidade de uma ofensiva contra os separatistas pró-russos no leste do país - afirmou seu ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kouleba, nesta quarta-feira (19).

"A Ucrânia não prevê qualquer operação ofensiva", declarou Kouleba, em entrevista coletiva com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

"Este conflito tem apenas uma solução, e é uma solução política", frisou.

Segundo Kiev, os separatistas do leste do país contam com apoio militar da Rússia.

