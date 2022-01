Tottenham e Manchester United vencem e se aproximam da 'zona da Champions'

Tottenham e Manchester United conquistaram dois triunfos na corrida pelas vagas europeias, nesta quarta-feira, ao vencerem fora de casa o Leicester (3-2) e o Brentford (3-1), respectivamente, em jogos correspondentes à 17ª rodada, que haviam sido adiados em dezembro.

Na classificação, o Tottenham é quinto e supera o Arsenal (agora sexto), em um ponto. Os 'Spurs' estão na cola do West Ham (4º), o último time da 'zona da Champions', que tem apenas um ponto a mais.

Além disso o Tottenham disputou três jogos a menos que o West Ham.

Em relação ao Manchester United, que vinha de um jogo em que deixou escapar a vitória para o Aston Villa (2-2) no último sábado, a vitória desta quarta-feira o coloca como sétimo, com 35 pontos, um atrás do Tottenham, embora tenha dois jogos disputados a mais que a equipe de Antonio Conte.

A vitória do Tottenham veio com o máximo de emoção, graças a uma dobradinha nos acréscimos do reserva Steven Bergwijn (90+5 e 90+7), quando o Leicester achou que tinha a vitória nas mãos.

O gol da vitória dos londrinos no último suspiro veio em um contra-ataque que Bergwijn finalizou ao driblar o goleiro Kasper Schmeichel.

O outro gol do Tottenham nesse jogo no King Power Stadium foi marcado pelo astro Harry Kane (38), enquanto os gols do Leicester (10º) vieram por meio de Patson Daka (24) e James Maddison (76).

Desde a chegada de Conte ao comando do Tottenham, o clube conquistou 21 dos 27 pontos possíveis na Premier League. Oito pontos foram conquistados depois de começar em desvantagem no placar, um sinal da força mental que o italiano transmitiu ao time.

A vitória do Manchester United levou muito tempo para se desenhar no campo do Brentford (14º).

O goleiro da Espanha, David De Gea, fez várias defesas salvadoras logo no início, especialmente diante de Mathias Jensen (13 e 32).

No segundo tempo vieram os gols de Anthony Elanga (55), Mason Greenwood (62) e Marcus Rashford (77). Ivan Toney diminuiu para os anfitriões aos 85 minutos.

-- Resultados de jogos da Premier League que haviam sido adiados:

- Quarta-feira:

Leicester 2 Daka (24), Maddison (76)

Tottenham 3 Kane (38), Bergwijn (90+5, 90+7)

Brentford 1 Toney (85)

Manchester United 3 Elanga (55), Greenwood (62), Rashford (77)

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Manchester City 56 22 18 2 2 54 13 41

2. Liverpool 45 21 13 6 2 55 18 37

3. Chelsea 44 23 12 8 3 46 18 28

4. West Ham 37 22 11 4 7 41 30 11

5. Tottenham 36 19 11 3 5 26 22 4

6. Arsenal 35 20 11 2 7 33 25 8

7. Manchester United 35 21 10 5 6 35 30 5

8. Wolverhampton 31 20 9 4 7 17 15 2

9. Brighton 29 21 6 11 4 22 22 0

10. Leicester 25 19 7 4 8 33 36 -3

11. Crystal Palace 24 21 5 9 7 30 31 -1

12. Southampton 24 21 5 9 7 25 33 -8

13. Aston Villa 23 20 7 2 11 27 32 -5

14. Brentford 23 22 6 5 11 25 36 -11

15. Leeds 22 20 5 7 8 24 39 -15

16. Everton 19 19 5 4 10 24 34 -10

17. Watford 14 19 4 2 13 23 37 -14

18. Norwich City 13 21 3 4 14 10 45 -35

19. Newcastle 12 20 1 9 10 20 43 -23

20. Burnley 11 17 1 8 8 16 27 -11

