Suprema Corte dos EUA rejeita tentativa de Trump de bloquear relatórios sobre invasão ao Capitólio

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou nesta quarta-feira (19) uma tentativa do ex-presidente americano Donald Trump de bloquear a entrega a um comitê do Congresso de documentos relacionados com o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

Citando seus privilégios executivos, Trump tentou evitar que os documentos em poder dos Arquivos Nacionais fossem entregues ao comitê que investiga o ataque de seus apoiadores à sede do Legislativo americano, que deixou cinco mortos.

Por 8 votos a 1, a Suprema Corte confirmou a sentença de um tribunal federal de apelações, que já tinha rejeitado a tentativa de Trump de manter os documentos e registros em sigilo.

