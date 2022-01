Sevilla empata com Valencia e fica a 4 pontos do líder Real Madrid no Espanhol

O Sevilla (2º) empatou (1-1) com o Valencia (9º), nesta quarta-feira, pela 21ª rodada da LaLiga, em que o Celta de Vigo (12º) venceu em casa o Osasuna (13º) por 2 a 0.

O time sevilhano abriu vantagem com um gol contra de Mouctar Diakhaby (7), mas Gonçalo Guedes empatou de cabeça (44) quase no intervalo, num jogo que o Valencia terminou com dez devido a um segundo cartão amarelo recebido por José Luis Gayá (88).

O Sevilla, que entrou na partida após ser eliminado da Copa do Rei no fim de semana nas oitavas de final contra o Betis, agora perdeu a chance de ficar a dois pontos do líder do campeonato espanhol, o Real Madrid. Ficou a quatro pontos do time 'merengue'.

A equipe andaluza, seriamente atingida pela covid-19, teve a posse de bola no primeiro tempo, no qual teve as suas melhores chances como em um chute na trave de Rafa Mir (37), mas sofreu mais na segunda etapa.

O Valencia colocou mais pressão, que incomodou muito o jogo e a saída da bola do Sevilla, que chegava muito menos aos domínios do goleiro Jaume Doménech.

O Sevilla, depois de duas vitórias nos dois últimos jogos do campeonato, voltou a perder força na corrida para alcançar o Real Madrid, se consolidando no segundo lugar da tabela.

Mais cedo o Celta de Vigo (12º) começa a olhar para a parte de cima da tabela depois de vencer o Osasuna (13º) em casa, por 2 a 0.

O capitão Hugo Mallo abriu o placar com um chute da entrada da área (30) e Santi Mina fez 2 a 0 com um chute na cara do gol (38), dando ao Celta a terceira vitória nos últimos quatro jogos do campeonato espanhol.

A equipe galega se consolida no meio da tabela, cinco pontos atrás das posições europeias.

O Osasuna começou dominando com um chute do croata Ante Budimir na trave (9) diante de um Celta, que com o passar dos minutos foi evoluindo.

A equipe galega melhorou nos passes até assumir o controle da partida e encontrar os gols.

O Osasuna reagiu no segundo tempo, mas não conseguiu marcar gols.

-- Jogos da 21ª rodada do campeonato espanhol:

- 22 de dezembro:

Athletic - Real Madrid 1 - 2

- Domingo 16 de janeiro:

Elche - Villarreal 1 - 0

- Terça-feira 18 de janeiro:

Betis - Alavés 4 - 0

Cádiz - Espanyol 2 - 2

- Quarta-feira 19 de janeiro:

Celta - Osasuna 2 - 0

Valencia - Sevilla 1 - 1

- Quinta-feira 20 de janeiro:

(15h00) Getafe - Granada

- Quarta-feira 16 de fevereiro:

(15h00) Atlético de Madrid - Levante

Sem data:

Mallorca - Real Sociedad

Barcelona - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 21 15 4 2 45 18 27

2. Sevilla 45 21 13 6 2 32 14 18

3. Betis 37 21 11 4 6 37 24 13

4. Atlético de Madrid 33 20 9 6 5 33 24 9

5. Real Sociedad 33 20 9 6 5 22 21 1

6. Barcelona 32 20 8 8 4 31 23 8

7. Rayo Vallecano 31 20 9 4 7 27 21 6

8. Villarreal 29 21 7 8 6 33 23 10

9. Valencia 29 21 7 8 6 33 33 0

10. Athletic Bilbao 28 21 6 10 5 20 17 3

11. Espanyol 27 21 7 6 8 25 26 -1

12. Celta Vigo 26 21 7 5 9 24 23 1

13. Osasuna 25 21 6 7 8 20 27 -7

14. Granada 24 20 5 9 6 24 27 -3

15. Elche 22 21 5 7 9 21 28 -7

16. Mallorca 20 20 4 8 8 17 30 -13

17. Getafe 18 20 4 6 10 13 21 -8

18. Alavés 17 21 4 5 12 16 34 -18

19. Cádiz 15 21 2 9 10 17 36 -19

20. Levante 11 20 1 8 11 21 41 -20

