Real Sociedad elimina Atlético de Madrid (2-0) e vai às quartas da Copa do Rei

A Real Sociedad se classificou para as quartas de final da Copa do Rei, nesta quarta-feira, ao eliminar o Atlético de Madrid com uma vitória de 2 a 0.

Os gols de Adnan Januzaj (7) e Alexander Sorloth (47) deram a vaga à Real em um jogo único, disputado com intensidade pelas duas equipes.

O Atlético, pressionado após perder na semana passada nas semifinais da Supercopa da Espanha para o Athletic Bilbao, aprofunda suas dúvidas com esta nova derrota.

A Real Sociedad assumiu a posse da bola e dominou o jogo diante do Atlético, afetado por desfalques de jogadores tão importantes como Griezmann, Giménez e Savic.

O Atlético esperava a chegada da Real Sociedad, que assustava com bolas alçadas na área.

Um desses cruzamentos de Zaldua da direita foi cabeceado por Januzaj entre três zagueiros do Atlético para o fundo das redes (33).

Após o intervalo, a Real nem deixou o Atlético se recompor. Uma bola perdida por Felipe foi aproveitada pelo norueguês Sorloth que avançou na direção do gol e venceu o goleiro Oblak no mano a mano fazendo 2 a 0 (47).

O Atlético avançou suas linhas e intensificou a pressão, mas continuou sem conseguiu levar perigo ao gol defendido por Alex Remiro.

Desesperado e sem soluções, o Atlético acabou jogando mais com o coração do que com a cabeça contra um time bem armado da Real, que soube administrar para avançar às quartas de final.

-- Resultados das oitavas de final da Copa do Rei:

- Sábado:

(+) Mallorca - Espanyol 2 - 1

Girona (2ª) - (+) Rayo Vallecano 1 - 2

Sporting de Gijón (2ª) - (+) Cádiz 2 - 4 nos pênaltis (0-0 após a prorrogação)

- Domingo:

Atlético Baleares (3ª) - (+) Valencia 0 - 1

(+) Betis - Sevilla 2 - 1

- Quarta-feira 19:

(+) Real Sociedad - Atlético de Madrid 2 - 0

- Quinta-feira 20:

(15h00) Elche - Real Madrid

(17h30) Athletic - Barcelona

(+): classificado para as quartas de final da Copa do Rei.r/dr/aam

