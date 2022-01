RB Leipzig avança às quartas da Copa da Alemanha; 'Gladbach' é eliminado

O RB Leipzig fez valer a lógica e venceu o Rostock (da 2ª divisão) em casa por 2 a 0 em nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, onde o Borussia Mönchengladbach, 'carrasco' do Bayern de Munique na rodada passada, foi eliminado.

Os gols do Leipzig nesta quarta foram marcados pelo dinamarquês Yussuf Poulsen (6 minutos) e pelo espanhol Dani Olmo (82).

O 'Gladbach' não teve chances e erdeu por 3 a 0 para o Hannover, atualmente décimo segundo na segunda divisão alemã.

Sua queda se soma às eliminações de outros alemães da elite que decepcionaram nesta rodada. Na terça-feira, o atual campeão Borussia Dortmund perdeu por 2 a 1 para o líder da segunda divisão, o St Pauli.

Nessa mesma terça, o Colônia também foi eliminado, derrotado nos pênaltis (4 a 3 após empate em 1 a 1) pelo Hamburgo, também da segunda divisão.

Essas eliminações, somadas à do Bayern de Munique na rodada anterior, deixam o RB Leipzig com um caminho cada vez mais aberto em sua tentativa de conquistar seu primeiro título desde a promoção do clube à primeira divisão em 2016.

O Leipzig foi vice-campeão da Copa da Alemanha da temporada passada e será um dos quatro clubes da primeira divisão nas quartas de final.

Os outros serão o Bochum, que venceu o Mainz por 3 a 1 na terça-feira, e o vencedor das duas últimas partidas desta quarta-feira (Hoffenheim-Freiburg e Hertha Berlin-Union Berlin).

-- Resultados das oitavas de final da Copa da Alemanha entre terça (18/01) e quarta-feira (19/01):

- Terça-feira:

1860 Munich (D3) 0

(+) Karlsruhe (D2) 1 Wanitzek (69 de pênalti)

FC Colônia 1 Modeste (120+1 de pênalti)

(+) Hamburgo (D2) 1 Glatzel (92)

Hamburgo venceu por 4-3 nos pênaltis

(+) St Pauli (D2) 2 Amenyido (4), Witsel (40 contra)

Borussia Dortmund 1 Haaland (58 de pênalti)

(+) Bochum 3 Pantovic (56 de pênalti, 59), Löwen (80)

Mainz 1 Onisiwo (36)

- Quarta-feira:

(+) Hannover (D2) 3 Beier (4, 51), Kerk (36 de pênalti)

Borussia Mönchengladbach 0

(+) RB Leipzig 2 Poulsen (6), Olmo (82)

Hansa Rostock (D2) 0

(16h45) Hoffenheim - Freiburg

Hertha Berlim - Union Berlin

