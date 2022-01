PSG anuncia que Mbappé tem lesão no músculo adutor

O craque do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, sofreu uma lesão no músculo adutor esquerdo, anunciou seu clube nesta quarta-feira sem especificar durante quanto tempo seu artilheiro terá que ficar afastado, a menos de um mês do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

"Kylian Mbappé está sendo tratado de uma dor no adutor esquerdo. Ele será avaliado na sexta-feira", disse o PSG, que receberá o Reims pela Ligue 1 no domingo.

'Kyky', um dos jogadores mais utilizados pelo técnico Mauricio Pochettino, marcou dez gols e deu oito assistências nesta temporada na Ligue 1.

Sua condição física é observada de perto no momento em que se aproxima o duelo contra o Real Madrid (dia 15 de fevereiro, em Paris).

Dúvida para esse confronto, Neymar poderá começar a correr "no início da próxima semana", escreveu o clube sobre o craque brasileiro, que sofreu uma torção no tornozelo no final de novembro.

Lionel Messi voltou a treinar com o grupo na terça-feira.

'La Pulga' perdeu os jogos do início de janeiro para voltar à forma após ter sido infectado com covid-19 durante as férias de fim de ano.

O ex-jogador do Barça poderá disputar sua primeira partida de 2022 contra o Reims.

O goleiro costarriquenho Keylor Navas, que teve covid-19 na semana passada, testou negativo nesta quarta-feira.

