Produtor dos Beatles diz que não foi conquistado pela música do grupo, mas pela simpatia

O produtor histórico dos Beatles, George Martin, estava inicialmente mais convencido pela personalidade do que pela música do grupo que se tornaria um fenômeno mundial, segundo um vídeo postado por seu filho no Twitter.

O produtor falecido em 2016, conhecido como "o quinto Beatle", relembra seu primeiro encontro, em Londres, com os meninos do Liverpool: "Eram quatro deles e eu perguntei: 'Quem são? O que são?'".

"Quando ouvi o que eles estavam fazendo, me parecia bom, mas não brilhante", diz George Martin, falando com sua neta no vídeo postado na rede social por seu filho Giles, também produtor musical.

"Mas a magia veio quando eu comecei a conhecê-los, porque eles eram pessoas extraordinariamente boas. Eram engraçados, inteligentes, diziam coisas encantadoras (...) e então eu pensei que se eu sentia isso, os outros também sentiriam" e que "isso os tornaria bastante populares", detalha.

George Martin, nascido em 1926 no norte de Londres, filho de pai carpinteiro, foi o arquiteto do lançamento dos Beatles e teve uma influência decisiva ao longo da carreira da banda, desde o seu primeiro álbum "Please Please Me" até "Abbey Road", passando pelo psicodélicp "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".

Apenas o último álbum do grupo, "Let it be" (1970), foi feito por outro produtor, Phil Spector.

