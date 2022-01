Presidente da Uefa Aleksander Ceferin visita a Conmebol

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, chegou ao Paraguai nesta quarta-feira para ratificar sua aliança com a Conmebol para organizar empreendimentos no futuro, informou a organização esportiva sul-americana.

O dirigente do futebol europeu participou de uma reunião com o conselho da Conmebol e estava previsto assistir uma comemoração pelos seis anos de gestão do dirigente da entidade sul-americana, o paraguaio Alejandro Domínguez.

Ceferin chegou acompanhado de seus vice-presidentes Sandor Csanyl e Fernando Gomes e do chefe de futebol da Uefa, o ex-jogador Zvonimir Boban.

Os dirigentes europeus e sul-americanos revisaram as questões relacionadas à aliança estratégica que as duas organizações vêm consolidando desde fevereiro de 2020.

Os proprietários das duas entidades assinaram o documento de aliança naquele ano, ampliado em dezembro passado.

Entre seus primeiros efeitos, eles combinaram um duelo entre os últimos campeões da Eurocopa (Itália) e Copa América (Argentina) a ser disputado em Londres no próximo dia 1º de junho.

Eles também decidiram instalar uma sede conjunta na capital inglesa.

Ceferin e Domínguez analisaram as atividades que serão confiadas ao novo escritório conjunto em Londres, incluindo a organização de futuros eventos futebolísticos.

