UCRÂNIA EUA RÚSSIA: Blinken pede que Putin escolha 'via pacífica' durante visita à Ucrânia

EUA BIDEN: Biden abre difícil segundo ano de mandato com entrevista coletiva

TONGA TSUNAMI: Tonga tenta acelerar chegada de ajuda humanitária

=== UCRÂNIA EUA RÚSSIA ===

KIEV:

Blinken pede que Putin escolha 'via pacífica' durante visita à Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu nesta quarta-feira (19) que a Rússia escolha a "via pacífica" na crise com a Ucrânia, durante uma visita de solidariedade a Kiev.

(EUA Rússia Ucrânia Otan conflito política diplomacia, Prev, 700 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS

ESTRASBURGO:

Macron propõe 'nova ordem de segurança' na Europa junto à Otan contra a Rússia

O presidente da França, Emmanuel Macron, formulou nesta quarta-feira (19) ao Parlamento Europeu um apelo para criar uma "nova ordem de segurança" compartilhada com a Otan e contra a Rússia e pediu um "diálogo franco" com o governo russo.

(Fraça UE Otan Rússia Ucrânia, Prev, já transmitida)

=== EUA BIDEN ===

WASHINGTON:

Biden abre difícil segundo ano de mandato com entrevista coletiva

O presidente Joe Biden dará, nesta quarta-feira (19), uma incomum entrevista coletiva para iniciar seu segundo ano de mandato, com a possibilidade de recompor sua agenda diante do que pode ser um revés eleitoral brutal para seu Partido Democrata.

(EUA política governo pandemia e economia aniversário eleições, Prev, 500 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

WASHINGTON:

Um ano depois, o veredicto dos americanos sobre Biden

Quando Joe Biden se tornou presidente, ele prometeu reconciliar um país dividido em todos os sentidos. Um ano após sua posse, os americanos fazem um balanço de seus sucessos e fracassos.

(EUA política governo pandemia e economia aniversário eleições, Enfoque, 500 palavras, a ser transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

WASHINGTON:

A Casa Branca de Biden: um balanço, um cachorro e missa

A Casa Branca de Joe e Jill Biden transmite uma imagem de normalidade que rompe com o estilo do mandato de Donald Trump. Missa dominical, um balanço e um cachorro são algumas das novidades dos novos inquilinos.

(EUA governo política sociedade, Quadro, a ser transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

=== TONGA TSUNAMI ===

WELLINGTON:

Tonga tenta acelerar chegada de ajuda humanitária

Tonga acelerava, nesta quarta-feira (19), seus esforços para limpar as cinzas de seu principal aeroporto, a fim de permitir a chegada de ajuda humanitária ao país, que passou por um "desastre sem precedentes" após uma poderosa erupção vulcânica no sábado.

(Tonga terremoto tsunami meio ambiente destruição sociedade ajuda humanitária, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Polícia do RJ realiza megaoperação para 'recuperar' controle do Jacarezinho

Mais de mil policiais foram enviados nesta quarta-feira (19) para a comunidade do Jacarezinho para "recuperar" o controle do território dominado por organizações criminosas, o mesmo local em que foi realizada a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, em maio de 2021.

(Brasil RJ PM operação criminalidade política sociedade, Prev, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRÁFICO

NOVA YORK:

Procuradora-geral de NY vê evidências de fraude nos negócios da família Trump

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, disse que encontrou evidências sugerindo que a família Trump avaliou fraudulentamente vários ativos e deturpou esses valores para obter ganhos financeiros.

(EUA NY política justiça imóveis trump, Prev, a ser transmitida)

QUITO:

Sete espécies de primatas da América Latina entre as 25 mais ameaçadas do mundo

Sete espécies de primatas da América Latina, que vivem na Argentina, Brasil, Equador, Peru e uma que se estende do México à Colômbia, estão entre as mais ameaçadas do mundo, segundo uma organização de especialistas internacionais.

(AL primatas meio ambiente animais desmatamento doenças, Prev, 570 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

ESTRASBURGO:

Macron pede 'audácia' para que Europa se torne uma 'potência'

O presidente da França, Emmanuel Macron, formulou nesta quarta-feira (19) um apelo à "audácia" dos habitantes da União Europeia (UE) para que o bloco se torne "uma potência do futuro".

(França UE política diplomacia, Prev, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS

OSLO:

Neonazista norueguês Breivik é tão perigoso quanto antes, diz psiquiatra

A possibilidade, considerada mínima, de soltura antecipada do neonazista Anders Behring Breivik, dez anos depois do pior massacre cometido na Noruega desde a Segunda guerra mundial, reduziu-se ainda mais com o testemunho-chave de uma psiquiatra, que o apresentou como ainda perigoso.

(Noruega justia prisão terrorismo sociedade extrema direita nazismo, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

MADRI:

Sobe para seis total de mortos em incêndio em lar para idosos na Espanha

O número de mortos em um incêndio em um lar para idosos perto de Valência (leste da Espanha) subiu para seis - informaram os serviços de emergência regionais nesta quarta-feira (19), enquanto outras duas pessoas permanecem hospitalizadas em estado grave.

(Espanha incêndio saúde idosos sociedade, Prev, 500 palavras, a ser transmitida)

FOTOS

FRANKFURT:

Justiça alemã inicia julgamento contra médico sírio por crimes contra a Humanidade

O julgamento por crimes contra a Humanidade de um médico sírio acusado de torturar prisioneiros e matar pelo menos um opositor do presidente Bashar al-Assad começou nesta quarta-feira (19) em Frankfurt, confirmando o importante papel da Alemanha no julgamento de violações de direitos Humanos cometidas na Síria.

(Alemanha Síria conflito justiça crimes humanidade sociedade, Prev, 550 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Boris Johnson volta a se explicar por festas proibidas

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson dará novas explicações nesta quarta-feira (19) perante os deputados, enfraquecido pela oposição da ala mais jovem do seu partido, que não esconde a sua desilusão com o escândalo das festas do governo durante o confinamento.

(ReinoUnido política governo crime pandemia festas sociedade, Prev, 550 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS

BRUGES:

Justiça belga condena a 15 anos de prisão acusado em caso de caminhão com imigrantes mortos

Um tribunal criminal da cidade belga de Bruges condenou um vietnamita a 15 anos de prisão, nesta quarta-feira (19), por seu papel no caso dos 39 imigrantes encontrados mortos por asfixia em um caminhão frigorífico na Inglaterra.

(Bélgica Vietnã justiça migrantes mortos sociedade, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS

MADRI:

Espanha planeja tratar a covid como doença endêmica e abre debate

A Espanha planeja considerar o coronavírus como uma doença endêmica, uma posição que a OMS e vários especialistas consideram prematura, mas que abriu o debate entre governos que precisam de normalidade e uma comunidade médica que defende manter a guarda.

(Espanha pandemia saúde endemia sociedade política, Análise, 700 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

MOSCOU:

Forças lideradas pela Rússia concluem retirada do Cazaquistão

As forças armadas russas e seus aliados concluíram nesta quarta-feira (19) sua retirada do Cazaquistão, após sua mobilização em apoio ao governo do país da Ásia Central, ameaçado no início de janeiro por violentos distúrbios.

(Cazaquistão Rússia política intervenção militar diplomacia repressão, Prev, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS

CABUL:

Talibãs pedem a países muçulmanos reconhecimento do governo afegão

O primeiro-ministro talibã, Mohammad Hasan Akhund, pediu nesta quarta-feira (19) aos países muçulmanos que sejam os primeiros a reconhecer oficialmente seu governo no Afeganistão, que precisa urgentemente de ajuda internacional para evitar o colapso econômico.

(Afeganistão talibãs crise política sociedade conflito miséria, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

CABUL:

Repartir o pão para conter a fome em Cabul

Nos últimos dias, nas primeiras horas da manhã, Muhajira Amanallah enfrenta o frio e dirige-se a uma pequena padaria em Cabul, onde afegãos desesperados recebem um pouco de pão para combater a fome.

(Afeganistão fome sociedade conflito talibãs miséria, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS

PEQUIM:

Advogado chinês de direitos humanos é detido por 'incitar subversão'

O advogado de direitos humanos Xie Yang foi detido na China por suspeita de "incitar a subversão contra o Estado" - informa um comunicado oficial obtido por sua esposa, semanas depois de defender uma professora hospitalizada.

(China justiça política repressão democracia sociedade, Prev, já transmitida)

HONG KONG:

Decisão de sacrificar hamsters causa indignação em Hong Kong

O governo de Hong Kong enfrentou uma onda de indignação nesta quarta-feira(19) pela decisão de sacrificar pequenos animais de estimação.

(HK China animais saúde sociedade, Prev, 530 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Pequim luta contra vírus, mas bloqueio de Xi'an é parcialmente suspenso

Pequim relatou cinco novos casos de coronavírus transmitidos localmente nesta quarta-feira (19), aumentando os temores de uma nova onda menos de três semanas para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno (4 a 20 de fevereiro).

(China Pequim pandemia saúde JO sociedade, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Polícia israelense destrói casa de família palestina em Jerusalém Oriental

A polícia israelense destruiu nesta quarta-feira (19) a casa de uma família palestina no bairro Sheikh Jarrah, que se tornou um símbolo da luta contra a colonização israelense em Jerusalém Oriental e palco de fortes tensões.

(Israel palestinos Jerusalém demolição conflito habitação justiça sociedade, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁFRICA

CIDADE DO CABO:

África do Sul inaugura primeira fábrica de vacinas anticovid do continente

A África do Sul, líder na luta pela igualdade no acesso às vacinas anticovid, inaugurou nesta quarta-feira (19) na Cidade do Cabo a primeira fábrica do continente para todos os tipos de vacinas, financiada pelo bilionário da biotecnologia Patrick Soon-Shiong.

(ÁfricaSul pandemia saúde vacinas produção economia, Prev, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

MICROSOFT:

Microsoft pressiona concorrência com compra da Activision

Com a oferta de compra da Activision-Blizzard por algo em torno de US$ 69 bilhões, a Microsoft pressiona sua rival Sony e todos os concorrentes do ramo de videogames, como Google, Amazon e Tencent.

(Microsoft jogos compra economia tecnologia mercado, Ângulo, 550 ´palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Ômicron pesará no crescimento econômico dos EUA, mas não o prejudicará, segundo Yellen

A variante ômicron do coronavírus pesará no crescimento econômico dos Estados Unidos nos próximos meses, mas não o prejudicará, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, nesta quarta-feira (19), durante uma reunião em Washington com os prefeitos do país.

(EUA pandemia ômicron crescimento economia, Prev, já transmitida)

WASHINGTON:

FMI: aposentadorias antecipadas afetam emprego nos EUA e Reino Unido

Por que as ofertas de trabalho são tantas e os trabalhadores tão poucos nos Estados Unidos e Reino Unido? O "denominador comum" mais importante é a saída dos idosos do mercado de trabalho, estima o FMI em um relatório publicado nesta quarta-feira (19).

(EUA ReinoUnido FMI economia pandemia, Prev, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Ator francês Gaspard Ulliel morre em acidente de esqui

O ator francês Gaspard Ulliel, de 37 anos, faleceu após um acidente de esqui, encerrando uma carreira cheia de premiações. "Vítima de um acidente de esqui" na terça-feira (18), o ator "faleceu", informou sua família em um breve comunicado enviado à AFP por seu agente.

(França cinema arte morte esqui acidente sociedade, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

GENEBRA:

2021 foi um dos sete anos mais quentes já registrados, diz ONU

O ano de 2021 foi um dos sete mais quentes já registrados na história - anunciou a ONU nesta quarta-feira (19), observando que as temperaturas se mantiveram altas apesar do fenômeno climático La Niña, que as fez cair temporariamente.

(ONU clima aquecimento global meio ambiente sociedade, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO, VÍDEO

PARIS:

Mais de 360 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em 2021, segundo ONG

Mais de 360 milhões de cristãos sofreram "forte perseguição ou discriminação" por causa de sua fé no mundo em 2021, em particular no Afeganistão, de acordo com um estudo da ONG francesa Portas Abertas, publicado nesta quarta-feira (19).

(Mundo cristãos religião sociedade política extremismo perseguição, Prev, 440 palavras, já transmitida)

QUITO:

=== ESPORTE ===

-- ABERTO DA AUSTRÁLIA

Acompanhamento

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

ROMA:

Justiça italiana confirma condenação de Robinho a 9 anos de prisão por estupro

O Tribunal de Cassação, última instância judicial na Itália, confirmou nesta quarta-feira (19) a sentença de nove anos de prisão para o jogador brasileiro Robson de Souza, 'Robinho', por estupro em grupo cometido em Milão em 2013, informou o advogado da vítima.

(Itália Brasil estupro futebol sociedade, acompanhamento)

