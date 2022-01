Ômicron circula em El Salvador desde dezembro, diz governo

O ministro da Saúde salvadorenho Francisco Alabí afirmou nesta quarta-feira (19) que a variante ômicron do coronavírus foi detectada no país em dezembro passado e agora busca determinar se é dominante.

"A presença da variante ômicron em El Salvador está confirmada desde dezembro do ano passado", afirmou Alabí em entrevista ao Canal 10 da televisão estatal.

Até o momento, a prevalência está sendo avaliada "para determinar se é a variante dominante no país", explicou.

Diante da circulação da nova variante, o ministro pediu à população para se vacinar contra a covid-19.

"A população deve saber que contamos com uma estratégia de vacinação sólida, disponibilidade do hospital El Salvador (exclusivo para pacientes com coronavírus) e com os medicamentos necessários para atender aos pacientes", acrescentou Alabí.

Dados do Ministério da Saúde indicam que até o momento 4,1 milhões de salvadorenhos completaram seu esquema com duas doses da vacina contra a covid-19, enquanto outros 319.643 receberam o imunizante só uma vez.

Segundo explicou Alabí, a campanha para a detecção de casos entre a população continua e na última semana passou de 2.500 a 3.500 testes diários.

O Ministério da Saúde envia diariamente para diferentes lugares do país equipamentos móveis para tomar amostras que permitam a detecção do coronavírus entre a população.

Dados oficiais apontam que até 17 de janeiro foram registrados 123.577 casos confirmados do coronavírus e 3.837 mortes.

