Menor venezuelana morre ao atravessar rio entre México e EUA

Um menor de origem venezuelana morreu ao cruzar o rio Bravo, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, informaram autoridades mexicanas na noite de terça-feira (18).

O Instituto Nacional de Migrações (INM) do México informou que na manhã de terça-feira seus funcionários "recuperaram o corpo de uma menor, provavelmente de nacionalidade venezuelana" em um setor do rio próximo ao município de Acuña, no estado de Coahuila.

A agência acrescentou que, antes da descoberta, a patrulha de fronteira dos EUA notificou uma menor desaparecida no rio, que usava uma jaqueta vermelha, calça jeans azul e meias brancas.

"Imediatamente, o pessoal do Grupo Beta Ciudad Acuña foi de aerobarco ao local indicado, onde a menor estava sem sinais vitais, do qual foi transferida para a costa, em território mexicano", disse ele.

Ciudad Acuña foi palco em 2021 da crise migratória entre o México e os Estados Unidos, quando cerca de 15.000 imigrantes haitianos acamparam na fronteira para pedir desesperadamente asilo às autoridades dos EUA.

Centenas de migrantes de vários países latino-americanos cruzam o território mexicano para chegar aos Estados Unidos. O número aumentou com a chegada do democrata Joe Biden à Casa Branca.

No entanto, ao longo do caminho, muitos morrem no rio Bravo, que separa o México dos Estados Unidos, no deserto, ou vítimas de grupos do crime organizado ou autoridades mexicanas.

No início de dezembro, 56 migrantes morreram após a queda do trailer que os transportava clandestinamente de uma ponte de pedestres em uma rodovia no estado de Chiapas, no sul do México.

